Trước đó, vào tối 28-7, sản phụ A.S.S. (SN 1998; dân tộc Chăm; ngụ xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng nhiều, xuất huyết dưới da nhiều ở chân (T), tiểu cầu 4900/mm3 (mức độ giảm tiểu cầu rất nặng), chuyển dạ sinh khó, thai 38 tuần tuổi. Trong thai kỳ, sản phụ có đi khám thai nhưng không liên tục tại địa phương.

Mẹ con sản phụ S. đã khỏe sau ca phẫu thuật

Sau khi thăm khám, thực hiện siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ nhận thấy sản phụ có bệnh lý đi kèm xuất huyết giảm tiểu cầu nghiêm trọng nghĩ do miễn dịch. Xác định đây là trường hợp nặng nguy cơ xuất huyết cao có nguy cơ đe dọa tính mạng cho mẹ và con nên các bác sĩ đã hội chẩn và truyền tổng cộng 5 đơn vị tiểu cầu, 2 đơn vị hồng cầu với mục tiêu đưa ngưỡng tiểu cầu an toàn cho phép phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ tiên lượng đây là ca mổ khó, có nhiều biến chứng nguy hiểm, sản phụ được làm các xét nghiệm cơ bản, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn máu…

Sáng 29-7, ê-kíp các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Sau 20 phút phẫu thuật gay cấn, ca mổ đã thành công, cả mẹ và bé gái (nặng 2,9 kg) đều an toàn.

Đến sáng nay, sản phụ tỉnh, sức khỏe ổn định, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không dấu xuất huyết mới. Xét nghiệm huyết học số lượng tiểu cẩu hồi phục tốt. Sản phụ được tiếp tục theo dõi và điều trị, còn bé gái phát triển ổn định, khỏe mạnh.