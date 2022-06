Chiều 8-6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết các bác sĩ Khoa Sản phụ đã giành lại sự sống cho thai nhi 31 tuần tuổi bị ngôi mông, vỡ ối, sa chi và suy thai cấp.

Sản phụ T.N.N.Y (21 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị đau bụng, ra nước âm đạo nên nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận cổ tử cung thai phụ mở 3 cm, vỡ ối hoàn toàn, sờ thấy chân của thai nhi nằm trong âm đạo. Thai phụ được chẩn đoán con so 31 tuần, ngôi mông, vỡ ối, sa chi, suy thai cấp.

Mẹ con sản phụ Y được cứu sống

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Khoảng 30 phút, bằng sự nỗ lực của các bác sĩ, thai nhi nặng khoảng 1,7kg đã được đưa ra ngoài an toàn, mẹ và bé được chuyển đến hồi sức để theo dõi tích cực. Sau 6 giờ, sản phụ được chuyển nội trú theo dõi, hiện tình hình sản phụ ổn định và đã được xuất viện.

Theo BS-CKI. Huỳnh Quốc Oai, Khoa Sản phụ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, ngôi mông (hay ngôi ngược) chiếm khoảng 3%-4% thai kỳ đủ tháng. Đối với các trường hợp sản phụ có nguy cơ sinh non, ngôi thai bất thường, ối vỡ sớm có thể dẫn đến hậu quả mất tim thai do sa dây rốn, gây suy thai cấp, thai nhi bị ngạt do thiếu ôxy lên não.

Hậu quả của bệnh lý này dẫn đến tỉ lệ trẻ tử vong cao và có thể để lại di chứng nặng về chậm phát triển tâm thần vận động.

Bác sĩ Oai khuyến cáo phụ nữ khi mang thai cần thăm khám định kỳ, quản lý thai kỳ chặt chẽ và làm xét nghiệm đầy đủ để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi. Với những trường hợp thai ngôi mông bất thường, nên kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch nhập viện chờ sinh theo chỉ định của bác sĩ để tránh những nguy cơ không mong muốn.