Trong giai đoạn đầu của chương trình First Aid Next Door, Hội Chữ thập đỏ sẽ huấn luyện đào tạo sơ cấp cứu chuyên sâu cho 300 dược sĩ tại Pharmacity. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các dược sĩ sẽ được cấp chứng chỉ xác nhận để có thể áp dụng kiến thức và chuyên môn sơ cấp cứu phục vụ người dân ngay tại các nhà thuốc. Quỹ Urgo Foundation sẽ tài trợ các dụng cụ sơ cứu (First Aid Kid) cho chương trình.



Dược sĩ thực hiện phương pháp sơ cấp cứu hóc dị vật cho trẻ

Ông Pascal B. Auzière, đại diện Quỹ Urgo Foundation, cho biết các dược sĩ là những chuyên gia đã có kiến thức chuyên môn về y tế và sức khỏe cộng đồng. Trang bị thêm các kỹ năng sơ cấp cứu cho các dược sĩ là cách nhanh nhất để đem dịch vụ sơ cấp cứu tới gần hơn với mọi người dân.

"Việc tận dụng mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc Pharmacity trên cả nước sẽ giúp chương trình phát huy hiệu quả, người dân sẽ tiếp cận dễ dàng hơn hoạt động sơ cấp cứu khi gặp tai nạn. Urgo Foundation hy vọng có thể mở rộng chương trình trong tương lai bằng việc kết hợp với nhiều hệ thống nhà thuốc hơn ở Việt Nam" - ông Pascal B. Auzière nói.

Việt Nam được coi là một trong số các nước có tỉ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới. Theo thống kê năm 2018 của Bộ Y tế, cả nước có hơn 1,2 triệu trường hợp bị tai nạn thương tích, trong đó có 9.745 trường hợp tử vong. Tử vong do tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 47,91%, tiếp theo là đuối nước 12,31%.