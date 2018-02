5 ngày Tết: Bác sĩ quay cuồng cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông

19/02/2018 22:10

Bệnh viện Việt Đức quá tải bệnh nhân cấp cứu do TNGT

Báo cáo của Bộ Y tế ngày 19-2 (mùng 4 Tết) cho biết theo số liệu tổng hợp từ 1.300 bệnh viện (BV) trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở Y tế các tỉnh, thành và y tế ngành trên toàn quốc, trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 30 đến mùng 4 Tết) cả nước đã ghi nhận gần 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT). Trong đó, gần 14.000 trường hợp nhẹ được xử trí và cho về trong ngày; gần 8.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Số tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến BV) là hơn 110 trường hợp, tăng so với cùng thời điểm Tết năm ngoái.

Trong khi đó, số ca cấp cứu do đánh nhau vẫn tiếp tục gia tăng tại các cơ sở y tế với gần 2.800 trường hợp từ ngày 30 đến mùng 4 Tết. Khoảng 1.500 trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó 8 trường hợp tử vong. Cùng đó, số tai nạn do pháo nổ tiếp tục tăng so với 5 ngày Tết Đinh Dậu 2017 với hơn 200 trường hợp đến khám, cấp cứu, không có ca tử vong.

Ghi nhận tại các BV tuyến cuối tại Hà Nội cũng cho thấy số vụ TNGT liên quan đến rượu, bia vẫn ở mức cao. Tại BV Việt Đức, nếu như từ ngày 29 đến mùng 2 Tết Mậu Tuất, mỗi ngày BV tiếp nhận từ 50 ca đến hơn 70 ca nhập viện do TNGT thì vào mùng 3 Tết, con số này tăng đột biến, với 126 trường hợp, gấp 2,5 lần so với ngày 30, mùng 1 Tết. Đến cuối buổi sáng mùng 4 Tết (ngày 19-2), đã có hàng chục ca TNGT được chuyển vào BV này cấp cứu. Theo các bác sĩ, số trường hợp tử vong và chấn thương sọ não do TNGT gia tăng trong những ngày qua, chủ yếu liên quan đến uống rượu, bia và không đội mũ bảo hiểm.

Dù đang trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhưng BV Việt Đức phải huy động tối đa y, bác sĩ, thiết bị điều trị để mỗi ngày phẫu thuật hơn 40 bệnh nhân chấn thương nặng. Các kíp trực đều quay cuồng với công việc cấp cứu, phân loại bệnh nhân để chuyển bớt những người bị chấn thương nhẹ đến các BV khác, tránh tình trạng quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Phẫu thuật - Tạo hình hàm mặt BV Việt Đức, cho biết cấp cứu những trường hợp TNGT do uống rượu, bia rất vất vả bởi khi nhập viện, bệnh nhân thường kích thích, bất hợp tác. Hơn nữa, bệnh nhân uống rượu có tình trạng tổn thương não cũng khiến bác sĩ khó xác định là do nguyên nhân về sọ não hay vì lý do khác. Thông thường, các bác sĩ phải chờ 1-2 ngày để bệnh nhân tỉnh cơn rượu mới xác định được chính xác nguyên nhân do đâu.

Nhiều bệnh nhân quá chén đến mức ngộ độc rượu phải nhập viện

Tương tự, tại khoa cấp cứu BV Bạch Mai, chỉ trong 3 ngày qua cũng tiếp nhận gần 400 bệnh nhân. Sau khi cấp cứu, các kíp trực nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các chuyên khoa trong BV hoặc chuyển tới BV lân cận để giảm tải. Trong số hàng trăm bệnh nhân nặng đang điều trị tại BV Bạch Mai, chủ yếu là do lạm dụng rượu, bia dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp, men gan tăng cao và xơ gan.

Bác sĩ Hoàng Nam, Khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai, cho biết lượng bệnh nhân dịp cận Tết và trong Tết đông hơn hẳn ngày thường và tình trạng bệnh cũng nặng hơn. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong những ngày Tết đều có bệnh lý phải lên khoa tiêu hóa hoặc liên quan đến rượu và chấn thương do tai nạn.

N.Dung