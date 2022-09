Thông tin trên được bác sĩ Lương Chấn Quang, Phó trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP HCM chia sẻ tại hội thảo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue do Viện Pasteur TP HCM tổ chức ngày 23-9.



Các chuyên gia thảo luận về công tác điều trị sốt xuất huyết tại hội thảo

Bác sĩ Quang cho biết năm nay, tình hình sốt xuất huyết tại Việt Nam khá căng thẳng. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 211.388 ca mắc, trong đó có 87 trường hợp tử vong. "Ước tính, số ca mắc trong năm 2022 cao hơn tất cả các năm trong 20 năm qua, điều này đặt ra thách thức lớn cho ngành y tế" – bác sĩ Quang thông tin.

Lý giải nguyên nhân số ca mắc tăng cao, bác sĩ Quang cho rằng có 6 yếu tố chính: biến đổi khí hậu; giao thương đi lại nhiều; đô thị hóa thiếu kiểm soát; ổ dịch đa dạng, phức tạp; đầu tư nguồn lực không ổn định; biến động về nhân sự phòng, chống dịch.

"Hiện nay, kinh phí đang tập trung cho chống dịch chứ không phải phòng dịch. Khi dịch chưa tăng, không có kinh phí để thực hiện biện pháp phòng ngừa, đến khi dịch tăng cao mới bắt đầu chống dịch. Thậm chí hiện nay có hơn 50% các tỉnh khu vực phía Nam thiếu hóa chất diệt muỗi. Ngoài ra, thiếu nhân viên y tế, cộng tác viên y tế cộng đồng khiến việc chống dịch thiếu tính bền vững" – bác sĩ Quang cho hay.

Cũng tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết sốt xuất huyết dengue do 4 tuýp huyết thanh của virus dengue gây ra. Nhiễm virus dengue thứ phát có thể làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết nghiêm trọng hơn. "Nói một cách khác, những lần nhiễm virus về sau sẽ khiến người bệnh có thể diễn biến nặng hơn so với lần nhiễm trước đó. Tuy nhiên, việc sốt xuất huyết có diễn biến nặng hơn hay không còn phụ thuộc nhiều vào việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị có kịp thời và đúng phác đồ hay không. Hơn hết, công tác phòng chống sốt xuất huyết cần thường xuyên, lâu dài và rất cần sự chung tay góp sức của người dân, cộng đồng và xã hội" – ông Trung nhấn mạnh

Thông tin về công tác điều trị, PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết nếu như năm 2020-2021, tình hình dịch sốt xuất huyết có giảm hơn so với những năm trước đó do thực hiện giãn cách xã hội và các công tác phòng chống dịch COVID-19 thì tình hình sốt xuất huyết năm 2022 ghi nhận số ca mắc mới tăng cao so với 2 năm trước. Trong đó số ca sốt xuất huyết nhập viện và số ca nặng cũng tăng cao.

Tại TP HCM, được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, UBND TP và Sở Y tế TP, ba bệnh viện nhi (Bệnh viện Nhi đồng 1, 2, Thành phố) đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất điều trị để chủ động công tác chống dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ tăng cao. "Riêng tại Bệnh viện Nhi đồng 1, chúng tôi cũng tăng thêm cơ sở thu dung bệnh nhân sốt xuất huyết và điều trị các ca nặng. Có thể nói, các bệnh viện luôn cố gắng đảm bảo cung ứng dịch truyền, hỗ trợ chuyên môn để điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết và đã cứu sống thành công nhiều trường hợp nặng" - bác sĩ Hùng nói thêm.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, một số quốc gia trên thế giới đã cho phép lưu hành vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết. Đây được xem là một trong những giải pháp mang tính bền vững và lâu dài cho việc phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và những ảnh hưởng không mong muốn gây ra cho người bệnh.