Tối ngày 1-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An về việc một số bệnh nhân đang chạy thận ở bệnh viện này có biểu hiện bất thường, Sở đã chỉ đạo tập trung cấp cứu bệnh nhân, đồng thời cử một Phó Giám đốc Sở trực tiếp xuống bệnh viện, phối hợp với các bên liên quan xác định nguyên nhân.



Bệnh nhân Đặng Thị Trường đang được điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, trong ngày 30-7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường nghi sốc. Hai bệnh nhân bị nặng là chị Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) sau khi được điều trị tại Khoa hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị theo yêu cầu của người nhà. Tới chiều ngày 1-8, sức khỏe hai bệnh nhân này đã ổn định và đang được theo dõi.

Bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và 3 người còn lại được điều trị tại Khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi được cấp cứu, 3 bệnh nhân đã ổn định xin được về nhà theo yêu cầu của gia đình, hiện còn bệnh nhân Trường vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân Trường cho biết chiều ngày 30-7, bà Trường đến điều trị chạy thận theo phác đồ điều trị thì xảy ra hiện tượng sốt rét, khó thở, tức ngực. Sau khi được điều trị, hiện sức khỏe đã ổn hơn, nhưng vẫn còn hơi chóng mặt.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sau khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, lãnh đạo khoa đã báo cáo với Ban giám đốc và cho dừng việc chạy thận. Sáng ngày 31-7, nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An mời các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra hệ thống lọc thận. Hiện các chuyên gia, kỹ thuật viên vẫn đang tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân.

Cũng theo bác sĩ Thắng, ngay sau khi có hiện tượng trên, 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại đây được Bệnh viện liên hệ với 3 cơ sở y tế khác là Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

"Qua kiểm tra, quy trình khám chữa bệnh, chạy thận của ca trực đều đúng theo quy trình của Bộ Y tế quy định. Bình nước của bệnh viện theo chu kỳ kiểm định 6 tháng/lần, Bệnh viện đã mời chuyên gia bệnh viện Bạch Mai vào bảo dưỡng ngày 23-6-2019 vừa qua. Kiểm tra máy chạy thận hiện chưa phát hiện vấn đề bất thường, mẫu nước đang gửi ra Hà Nội để kiểm tra" - bác sĩ Trần Tất Thắng cho biết thêm.