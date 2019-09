Bệnh nhân nam N.V.S (19 tuổi; ngụ Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).



Trước đó, bệnh nhân S. bị tai nạn giao thông do tự té và được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng vết thương vùng đỉnh đầu lộ xương sọ, lún bên dưới kèm chảy máu nhiều.

Bệnh nhân S. đang dần hồi phục

Kết quả CTscan sọ não cho thấy bệnh nhân có tình trạng bể lún sọ vùng đỉnh (T) kèm tụ khí nội sọ - xuất huyết khoang dưới màng nhện lượng nhiều…

Xquang cột sống cổ cho thấy gãy mất vững cột sống cổ C4-C5. Kết quả chẩn đoán bể lún sọ đỉnh (T) kèm xuất huyết dưới nhện nghi ngờ có vỡ phình mạch máu não sau tai nạn giao thông.

Sau khi được người nhà đồng ý, bệnh viện đã chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. CT sọ não kiểm tra sau mổ cho thấy đã lấy hết phần xương lún đâm vào mô não, tuy nhiên, tình trạng xuất huyết dưới nhện vẫn còn nhiều; đồng thời chụp hình mạch máu não số hóa nền (DSA) phát hiện có 1 túi phình mạch máu não ở động mạch thông sau thuộc hệ cảnh trong bên trái.

Mục đích của can thiệp là loại bỏ phình mạch ngăn chặn chảy máu tái phát do vỡ lại. 72 giờ sau lần mổ đầu tiên, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định can thiệp bít phình mạch máu não bằng vòng xoắn kim loại. Sau gần 3 giờ can thiệp căng thẳng, ê-kíp bác sĩ can thiệp đã điều trị bít hoàn toàn túi phình mạch não, bảo tồn tốt mạch máu mang túi phình, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục chỉ vài giờ sau can thiệp và hoàn toàn không để lại di chứng gì. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sinh hoạt bình thường.