Nhận diện đối tượng "ngáo đá"

Từng xử lý nhiều trường hợp "ngáo đá", một cán bộ Công an quận 9 (TP HCM) cho biết người "phê" ma túy đá thường có những biểu hiện như: mắt đảo liên tục, nghiến răng, thở nhanh, ngứa ngáy; hay nói nhảm; giao tiếp bất thường với những người xung quanh, kể cả với người thân và tự gây sát thương cho bản thân bằng hung khí. Ngoài ra, còn có những hành vi kỳ quặc như: tưởng mình là chim đang bay trên ngọn cây, cá đang bơi dưới nước; chạy như người mất hồn vì nghĩ bị "ma" nhập. Một số trường hợp có những suy nghĩ rùng rợn, cho rằng có người muốn hãm hại nên bỏ chạy hoặc tìm cách trả thù để rồi gây ra những vụ án thương tâm. Do đó, khi gặp người sử dụng ma túy đá người dân cần nhanh chóng gọi điện báo cho công an địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn cản, xử lý.

S.Hưng