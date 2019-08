Theo đó, nữ bệnh nhân tên là N. T. D. (66 tuổi; ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nhập viện viện lúc 19 giờ 25 phút ngày 27-8 với tình trạng nôn ói, lơ mơ, tiếp xúc chậm, liệt nửa người trái rất nguy hiểm. Ngay sau đó, nam bệnh nhân T. V. T. (63 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) nhập viện vì nói khó, liệt nửa người trái, tiếp xúc chậm.

Vị trí tắc và thông của bệnh nhân

Nhận thông tin từ Khoa Cấp Cứu, TS. Hà Tấn Đức - Trưởng đơn vị Can thiệp đột quỵ của bệnh viện - đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ được xem như là quy trình báo động đỏ nội viện. Đây là một quy trình bao gồm: tiếp nhận và nhận biết một trường hợp đột quỵ trong thời gian can thiệp (6 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng), khám và rút máu xét nghiệm được thực hiện trong vòng 5 phút, có kết quả CT scan não không cản quang trong vòng 30 phút và thời gian cửa kim (đâm vào động mạch đùi) là 90 phút.

Ngay sau đó, 2 ê-kíp can thiệp đã được kích hoạt sẵn sàng can thiệp cấp cứu cho 2 bệnh nhân. Do vào viện ở thời gian 5 giờ 30 phút (thời gian còn có thể can thiệp được), cùng với đó kết quả chụp CT của mạch máu não của bệnh nhân T. là tắc mạch máu não giữa đoạn gần nên bệnh nhân có chỉ định can thiệp hút huyết khối và dụng cụ. Do bệnh nhân này vào cấp cứu trong thời gian gần hết giờ vàng (6 tiếng) nên được ưu tiên can thiệp trước. Quá trình can thiệp cho bệnh nhân này diễn ra thuận lợi hơn so với dự kiến nên thời gian tái thông mạch máu não chỉ mất 20 phút.

Cùng lúc đó, bệnh nhân D. vào viện thời gian là 3 giờ 15 phút tính từ khi có triệu chứng, kết quả chụp CT mạch máu não cũng cho thấy tắc động mạch máu não giữa đoạn gần. Trường hợp này bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trước.Tuy nhiên, kết quả kiểm tra CT scan mạch máu não cho thấy mạch máu não không được tái thông do đó bệnh nhân tiếp tục được chỉ định can thiệp tái thông mạch máu não bằng dụng cụ.

Mặc dù cả 2 ê-kíp can thiệp đã được khởi động để sẵn sàng can thiệp cùng lúc cho 2 bệnh nhân, nhưng nhờ việc cạn thiệp cho ca đầu tiên diễn ra thuận lợi, mất ít thời gian nên ê-kíp vẫn kịp thời can thiệp cho ca thứ 2. Ca can thiệp này cũng chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, đã tái thông mạch máu não cho bệnh nhân. Như vậy, chỉ trong vong 40 phút, ê-kíp can thiệp của bệnh viện đã can thiệp thành công cho 2 bệnh nhân.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân T. sau can thiệp

Hiện tại, sau 12 tiếng can thiệp, tình trạng của 2 bệnh nhân diễn tiến rất tốt, trong đó bệnh nhân T. hồi phục gần như hoàn toàn; còn bệnh nhân D. thì tri giác tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ bên liệt đã hồi phục khá.

Theo TS. Hà Tấn Đức - Phó Khoa Hồi sức tích cực kiêm trưởng đơn vị can thiệp can thiệp đột quị bệnh viện, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây nên tử vong cao và để lại một số di chứng vĩnh viễn cho bệnh nhân. Đặc biệt, đột quỵ có thể xảy đến với tất cả mọi người, không kể lứa tuổi hay giới tính. Người bệnh bị đột quỵ não có thể bị liệt, hôn mê và thậm chí tử vong.

Khi có những triệu chứng của đột quỵ, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời, thời gian tốt nhất là trước 6 giờ kể từ khi có triệu chứng, tức là bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.