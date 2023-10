Ngày 5-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thực hiện phẫu thuật thành công ca ghép thận tự thân cho bệnh nhi H.T.T (7 tuổi).



Sau phẫu thuật 10 ngày, sức khỏe bé trai hoàn toàn hồi phục. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bệnh sử, tháng 12-2022, bé T. đột nhiên xuất hiện những cơn đau đầu, sau đó đi khám phát hiện tăng huyết áp, chỉ số huyết áp cao nhất ghi nhận là 170/80 mmHg. Kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận còn 37%.

Bé đã được nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại và được điều trị nội khoa. Sau đó được khám tim mạch, kết quả, bác sĩ ghi nhận bị hẹp khít động mạch thận bên phải trên siêu âm. Đây là nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp kéo dài, phải can thiệp kịp thời, tránh hậu quả hư hoàn toàn thận phải.

Cuối tháng 5-2023, bé được chụp mạch máu thận và sẽ can thiệp nong mạch máu trong lúc chụp nếu thuận lợi. Tuy nhiên, việc can thiệp diễn ra khó khăn, do động mạch thận phải hẹp khít. Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn cùng PGS-TS-BS. Thái Minh Sâm, Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi.

Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng ekip Ngoại Thận-Tiết niệu, Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức của Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật cho bé. Ca mổ kéo dài 4 giờ và đã thực hiện thành công.

Thận sau khi ghép vào được cấp máu đầy đủ, bệnh nhi được săn sóc tích cực. Sau 10 ngày, bé hoàn toàn hồi phục, huyết áp trở về bình thường và được xuất viện.

TS-BS Lê Thanh Hùng, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết ghép thận tự thân đã được thực hiện thành công tại bệnh viện. Đặc biệt, đây sẽ là bước tiến mới trong việc phát triển đơn vị ghép thận tại đây.