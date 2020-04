Chiều tối 26-4, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết trong 45 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở y tế trong cả nước có 3 bệnh nhân nặng. Đó là bệnh nhân số 19 (64 tuổi, ở Hà Nội - bác gái bệnh nhân 17) điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện bệnh nhân vẫn thở máy qua ống mở khí quản, phổi còn tổn thương nhưng oxy hóa máu đã cải thiện. Tim còn rối loạn nhịp, nhưng mức độ nhẹ hơn, huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, không phù, đi tiểu nhiều.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương- Ảnh: BVCC

Bệnh nhân ăn qua ống thông dạ dày, không có tình trạng xuất huyết. Các bác sĩ đang cho bệnh nhân tiếp tục cai máy thở, tập phục hồi chức năng. Đây là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất Việt Nam, bệnh nhân này nhập viện từ đêm 6-3, ngay sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 số 17 là nữ bệnh nhân sinh năm 1993 ở Hà Nội.



Bệnh nhân 161 là cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên, còn thở máy qua ống mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, phổi tiến triển tốt, ngày qua tiếp tục cho bệnh nhân tập tự thở qua máy. Gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm nhưng bệnh nhân vẫn liệt cứng nửa người trái.

Dù bệnh nhân không có biểu hiện xuất huyết nhưng chỉ điểm đông máu còn cao hơn mức bình thường, nhiễm trùng tăng nhẹ. Bệnh nhân không sốt. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính yếu, tiếp tục cai máy thở.

Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân 161 bị xuất huyết não, điều trị ở Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 25-3, bệnh nhân này được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến hôm nay, bệnh nhân đã có hơn 1 tháng điều trị Covid-19.

Cả nước còn 45 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó có 3 bệnh nhân nặng - Nguồn: Bộ Y tế

Bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh (43 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM từ ngày 19-3 hiện vẫn phải dùng an thần. Kết quả siêu âm tim-phổi cho thấy bệnh nhân tim co bóp tốt. Phổi phải đông đặc mặt sau và đáy phổi, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), tiên lượng còn nặng.

Hiện TP HCM chỉ còn duy nhất một trường hợp mắc Covid-19 phải điều trị là bệnh nhân số 91. Đến nay, TP HCM đã qua 19 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới Covid-19.

Tròn 10 ngày Việt Nam không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng Bộ Y tế cho biết ngày 26-4 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới và là ngày thứ 10 không phát hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tính đến nay, đã có 270 người nhiễm SARS- CoV-2, trong đó điều trị khỏi ra viện 225 trường hợp (83,3%), còn lại 45 người bệnh (16,7%), đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. Trong số 45 ca đang điều trị tại các bệnh viện, 13 người có kết quả xét nghiệm chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 3 ca âm tính 2 lần liên tiếp trở lên.

Đã 10 ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng- Nguồn: Bộ Y tế