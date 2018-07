Bị hoại tử ruột không biết, thai phụ đau đớn dữ dội

25/07/2018 17:48

Ngày 25-7, Bệnh viện (BV) Bình Dân cho biết vừa phẫu thuật tối cấp, cắt bỏ 40 cm ruột hoại tử, cứu được cả thai nhi và thai phụ L.T.K.H (32 tuổi, ngụ TP HCM). Trước đó, chị H. nhập viện cấp cứu tại BV Từ Dũ trong tình trạng nguy kịch, đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, mạch trên 120 lần/phút, dọa sốc, nguy hiểm tính mạng của cả thai phụ và thai nhi.



Được mời hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ BV Bình Dân có mặt và ngay sau đó người bệnh được chuyển đến BV Bình Dân để phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán ban đầu là viêm phúc mạc toàn thể (nhiễm trùng ổ bụng).

Các bác sĩ vừa phẫu thuật ca hoại tử ruột vô cùng khẩn cấp

Qua nội soi thám sát ổ bụng, các bác sĩ đã phát hiện có nhiều dịch màu đỏ, ruột non đã bị hoại tử tím đen, mạc treo ruột bị thủng khoảng 2 cm và một đoạn ruột non xoắn thoát vị qua lỗ này; hoại tử khiến thai phụ đau đớn dữ dội. Ngay lập tức, bệnh nhân được mở ổ bụng, cắt bỏ 40 cm ruột hoại tử, khâu nối để tái lập liên thông tiêu hóa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và đóng ổ bụng. Đồng thời, ê kíp bác sĩ BV Từ Dũ cũng có mặt, sẵn sàng hỗ trợ tiếp ứng trong trường hợp chị H. sinh non.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu được cả mẹ và thai nhi trong gang tấc. Sau một tuần hậu phẫu, sức khỏe chị H. bình phục, đang tiếp tục theo dõi thai kỳ chờ ngày sinh tại BV Từ Dũ.





Nguyễn Thạnh