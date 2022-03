Ngày 31-3, Bộ Y tế đã có quyết định sửa đổi quyết định số 3122/ QĐ-BYT ngày 28-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Theo đó, tại điều 1 của quyết định này, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, cụ thể:

Vắc-xin Moderna ngừa Covid-19- Ảnh: Bloomberg

Tên vắc-xin: Spikevax (tên khác là: Covid-19 vắc-xin Moderna; Moderna Covid-19 vắc-xin; Moderna mRNA-1273 vắc-xin, Covid-19 mRNA vắc-xin)

Thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng:

Mỗi liều (0,5 ml) chứa 100 mcg elasomeran, vắc-xin Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102).

Mỗi liều (0,25 ml) chứa 50 mcg elasomeran, vắc-xin Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102). So với quyết định trước đó, đây là liều tiêm mới được Bộ Y tế bổ sung trong hướng dẫn mới nhất.

Dạng bào chế của vắc-xin là hỗn dịch tiêm bắp; quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 lọ đa liều; đối với liều 0,5 ml: mỗi lọ đa liều, chứa 10 liều.

Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 11 liều: trong khoảng 10-11 liều; mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 15 liều: trong khoảng 13-15 liều.

Đối với liều 0,25 ml: Mỗi lọ đa liều, chứa tối đa 20 liều.

Tên cơ sở sản xuất - Nước sản xuất: Rovi Pharma Industrial Services, S.A - Tây Ban Nha; Recipharm Monts - Pháp; Moderna TX, Inc - Mỹ; Catalent Indiana, LLC - Mỹ; Lonza Biologics, Inc - Mỹ; Baxter - Mỹ; Moderna Biotech - Tây Ban Nha; Samsung Biologics Co., Ltd. - Hàn Quốc.

Tại quyết định mới nhất này, Bộ Y tế bãi bỏ quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28-6-2021 về phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 27-3, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó hơn 14 triệu liều vắc-xin Moderna.

Trước đó, ngày 3-3 vừa qua, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã quyết định tăng thời hạn sử dụng của các lô vắc-xin Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất) ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vắc-xin Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2-3.