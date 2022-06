"Công thần" chỉ có khi dùng đúng cách

Theo New England Journal of Medicine, những người hằng ngày uống điều độ 2-3 cốc cà phê nguyên chất sẽ giúp tăng ham muốn tình dục vì kích thích hệ thần kinh trung ương và tăng cường tính nhạy cảm đối với tác động kích thích tình dục.

Nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston (UTHealth), những người đàn ông tiêu thụ từ 85-170 miligam caffeine mỗi ngày có nguy cơ bị rối loạn cương dương thấp hơn 42%. Những người tiêu thụ từ 171-303 miligam caffeine (tương đương 2-3 cốc cà phê) mỗi ngày có nguy cơ bị rối loạn cương thấp hơn 39% so với những người không tiêu thụ caffein. Điều này có thể là do caffeine làm giãn động mạch và cơ trơn ở dương vật, cho phép lưu lượng máu nhiều hơn và cải thiện chức năng cương dương. Do đó, những người đàn ông uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể cương cứng và duy trì sự cương cứng dễ dàng hơn.

Uống cà phê đúng cách có thể tăng ham muốn và kéo dài thời gian quan hệ - Ảnh: Shutterstock

Ngoài liều lượng, cần lưu ý thời gian uống cà phê hợp lý. Không nên uống cà phê khi đói, bởi nếu dạ dày bạn trống rỗng không có gì sẽ kích thích dạ dày, cũng không nên uống liền ngay sau khi ăn để tránh rối loạn tiêu hóa và không uống trước giờ ngủ 2 tiếng để tránh tình trạng khó ngủ, mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Uống một cốc cà phê 45 phút trước khi hoạt động tình dục có thể giúp cải thiện rối loạn cương do căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, cẩn thận lựa chọn, tránh những loại cà phê chứa tạp chất phụ gia.



"Tội đồ" xuất hiện khi dùng trên 4 ly/ngày

Theo Mayo Clinic, lượng caffeine được khuyến nghị cho một người trưởng thành là 400 miligam/ ngày (tương đương 3-4 ly). Đối với thanh thiếu niên nên tự giới hạn không quá 100 mg lượng caffeine mỗi ngày để tránh phụ thuộc và phải tăng liều lượng. Thời gian phân hủy 50% lượng caffeine ban đầu phải mất trung bình từ 1,5 đến 9,5 giờ. Điều này có nghĩa là có thể mất từ ​​1,5 đến 9,5 giờ để mức độ caffeine trong máu của bạn giảm xuống một nửa lượng ban đầu. Do đó, nếu dùng quá liều caffeine (8-9 cốc cà phê mỗi ngày) rất dễ khiến cơ thể bị ngộ độc dẫn hiện tượng vã mồ hôi, tim đập nhanh, thậm chí gây co giật do tác động kích thích mạnh của cà phê lên não bộ.

Liều lượng caffeine cao cũng có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Từ đó, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của nam giới. Cụ thể, caffeine dư thừa có thể kích thích tuyến thượng thận hoạt động mạnh, sản sinh cortisol và adrenaline giúp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, những hormone này lại ức chế việc sản xuất nội tiết tố Testosterone. Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ một lượng lớn caffeine mỗi ngày có thể khiến cơ thể bị căng thẳng, từ đó dẫn đến các vấn đề khác như ảnh hưởng đến hoạt động tình dục và làm suy giảm khả năng ham muốn.

Ngoài ra, nếu nam giới lạm dụng cà phê để đối phó với tình trạng stress, căng thẳng sẽ vô tình tạo phản ứng cộng hưởng giữa stress sẵn có và cortisol sinh ra do dùng cà phê quá nhiều sẽ càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh lý.

Một nghiên cứu còn chỉ ra, những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong vòng 1 tuần nồng độ Testosterone sẽ bị suy giảm 10%-15% so với người ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày. Testosterone - hormone sinh dục nam có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nền tảng cũng như khả năng sinh lý của nam giới. Vì thế, uống một tách cà phê vào buổi tối muộn cũng có thể làm mất chu kỳ ngủ tự nhiên của cơ thể, khiến giấc ngủ ảnh hưởng như thức khuya, mất ngủ, thiếu ngủ thì sức khỏe nói chung và sinh lý nói riêng bị xấu đi.

Những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong vòng 1 tuần nồng độ Testosterone sẽ bị suy giảm 10%-15% - Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu ở Anh phát hiện ra rằng những người uống nhiều hơn 6 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 22% so với những người uống 1-2 tách mỗi ngày. Theo bác sĩ Michael Dansinger - Nhà sáng lập Chương trình Kiểm soát Bệnh Tiểu đường tại Trung tâm Y tế Tufts (Boston, Mỹ), cà phê làm tăng mức đường huyết trung bình trong ngày. Lý do là cà phê có tính kháng lại tác dụng làm giảm đường huyết của insulin dẫn đến đường không thể đi vào tế bào và bị ứ lại trong máu làm tăng đường huyết. Trong khi đó, nam giới mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc có hội chứng chuyển hóa khác có thể đối mặt với tình trạng rối loạn chức năng tình dục.



Cà phê chỉ nên xem như "người bạn" tương trợ giúp cuộc yêu trở nên mặn nồng hơn khi dùng đúng cách nhưng không nên xem đó là "cứu cánh" khi chuyện sinh lý đang bị trục trặc. Nếu bản thân đang phải đối mặt với chứng rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn trong thời gian dài khiến chuyện yêu không được như ý, rất có thể nguyên nhân sâu xa do suy giảm Testosterone và Nitric Oxide.

Các chuyên gia nam học nhận định Testosterone và Nitric Oxide là hai yếu tố có ý nghĩa sống còn với đời sống tình dục của nam giới. Sức khỏe sinh lý tốt chỉ có trong cơ thể có sức khỏe nền tảng tốt cùng với nồng độ nội tiết tố nam được duy trì ổn định. Dù biết cách dùng cà phê đúng cách, bạn vẫn cần đảm bảo cơ thể đủ 2 yếu tố quan trọng trên để lên đời phong độ một cách hiệu quả, bền vững.

Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đã cho ra đời công thức ưu việt (có trong Alipas Mới) kết hợp các dưỡng chất đặc hiệu như Eurycoma Longifolia, chiết xuất Thông biển Pháp, tinh chất Hàu đại dương cùng nhiều loại thảo dược quý giá có khả năng kích hoạt sản sinh hormone Testosterone nội sinh và Nitric Oxide diễn ra nhanh hơn, góp phần làm chậm mãn dục, lấy lại ham muốn và chức năng cương, mau chóng đáp ứng nhu cầu tự nhiên của cơ thể mà vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững lâu dài. Đồng thời, tăng cường sức khỏe nền tảng, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp.