Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Uống nhiều nước và tránh uống quá nhiều rượu.

Nếu bạn đang đi du lịch hãy nhớ mang theo một chai nước bên mình để luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Thời tiết nắng nóng cần uống nhiều nước. Ảnh: PA

Để ý đến những người khác

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần hết sức để ý đến người cao tuổi, người có vấn đề về sức khoẻ và những người sống một mình.

Bạn cũng không nên để vật nuôi hoặc trẻ em trong các phương tiện đóng cửa, đang đậu vì có thể gây sốc nhiệt. Điều này thậm chí có thể dẫn tới nguy cơ tử vong như nhiều trường hợp đã được phương tiện truyền thông đưa tin.

Giữ cho ngôi nhà mát mẻ và ở trong nhà

Ban ngày, bạn nên đóng rèm cửa và đóng cửa sổ những phòng hướng ra ánh nắng mặt trời để giúp căn phòng mát mẻ hơn.

Chỉ mở cửa sổ khi bên ngoài mát hơn bên trong, nếu không sẽ càng khiến căn phòng trở nên nóng nực hơn. Thường thì đây là vào ban đêm và cố gắng để không khí lưu thông.

Mặt trời mạnh nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, vì vậy bạn nên tránh ra ngoài vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Tắt mọi đèn và thiết bị điện khi không sử dụng.

Đề phòng khi ở ngoài trời

Nếu phải đi ra ngoài, mọi người nên đi trong bóng râm, thường xuyên thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành và mặc quần áo rộng rãi, sáng màu.

Nếu muốn tập thể dục, bạn nên tránh vào thời điểm nóng nhất trong ngày, tức từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều.

Trời nắng nóng không nên ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ. Ảnh: PA

Những dấu hiệu của kiệt sức vì nhiệt và say nắng

Kiệt sức vì nhiệt và say nắng có thể dẫn đến tử vong do nó tác động đến hệ hô hấp và tim mạch. Do đó, cần nhận biết dấu hiệu của say nắng và kiệt sức vì nắng nóng.

Các dấu hiệu của kiệt sức do nhiệt bao gồm cảm thấy buồn nôn, cáu kỉnh, chóng mặt, co cứng cơ, cảm thấy như muốn ngất xỉu, nhức đầu, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, chán ăn và rất khát nước.

Nếu ai đó bị kiệt sức vì nhiệt thì nên nằm ở nơi mát mẻ, chân hơi nâng lên.

Họ nên uống nhiều nước, làm mát da bằng vòi xịt với nước mát, quạt hoặc chườm lạnh quanh vùng nách, cổ.

Các dấu hiệu của say nắng bao gồm nóng, da khô hoặc đổ mồ hôi nhiều, lú lẫn, mất ý thức, không phản ứng, co giật hoặc phù và nhiệt độ cơ thể rất cao.

Mọi người nên gọi y tế nếu ai đó có các triệu chứng say nắng, bao gồm cảm thấy vẫn không được khỏe sau 30 phút nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ.

Một người bị say nắng nên được đặt yên tại chỗ nếu họ bất tỉnh trong khi chờ được giúp đỡ của cơ quan y tế.