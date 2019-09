Ngày 23-9, tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết vừa điều trị thành công cho 2 bé gái song sinh là N.T.M.N và N.T.M.C (SN 2015; ngụ tại Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), với chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát.



Bác sĩ đang thăm khám cho 1 trong 2 bệnh nhi song sinh

Theo thông tin từ gia đình, từ khi sinh ra, 2 bé thường xuyên bị bệnh và suy dinh dưỡng. Trong đợt khám tầm soát bệnh tim miễn phí vào tháng 8 vừa qua, 2 bé được kiểm tra và chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, kích thước khá lớn so với cân nặng của bé, bệnh đã có biến chứng dãn buồng thất phải, tăng áp lực động mạch phổi mức độ trung bình.

Đây một bệnh tim bẩm sinh do tình trạng khiếm khuyết tại vách liên nhĩ dẫn đến hiện tượng có lỗ thông giữa buồng nhĩ trái và buồng nhĩ phải của tim, làm cho dòng máu đã bảo hòa oxy từ phổi về nhĩ trái, thay vì xuống thất trái qua van 2 lá để đi nuôi cơ thể thì một phần dòng máu này chảy qua lỗ thông, vào buồng nhĩ phải, hòa trộn với máu chưa được bão hòa oxy và được bơm lên phổi.

Kết quả khiến buồng tim phải phải nhận máu nhiều hơn bình thường, lâu ngày dẫn đến quá tải, dãn buồng tim phải, suy tim và tăng áp lực động mạch phổi.

2 bệnh nhi song sinh sau can thiệp

Ê-kíp can thiệp tim bẩm sinh của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã can thiệp bít dù cho 2 em vào ngày 17-9.

Theo bác sĩ, so với phương pháp mổ hở, đây là một phương pháp ít xâm lấn, thời gian thực hiện thủ thuật ngắn, bệnh nhân mau hồi phục và rút ngắn được thời gian nằm viện.

Việc rút ngắn được thời gian chờ và thời gian nằm viện cho người bệnh là bước đột phá rất lớn về chuyên môn, dịch vụ chăm sóc và các thủ tục hành chính. Thời gian nằm viện ngắn sẽ đem đến nhiều lợi ích và tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Hiện tại, sau can thiệp, tình trạng 2 em song sinh hồi phục tốt, đỡ mệt nhiều, áp lực động mạch phổi giảm đáng kể so với trước can thiệp và đã xuất viện.