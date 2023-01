Ngày 26-1 (mùng 5 Tết), Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết trong 4 ngày Tết Quý Mão (từ ngày mùng 1 đến mùng 4), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) là 256 ca và có xu hướng gia tăng trong 2 ngày gần đây.

Cùng đó, số ca chấn thương sọ não do TNGT cũng giảm gần nửa so với mọi năm, với 64 ca bệnh viện tiếp nhận trong 4 ngày qua. Đáng chú ý, số ca cấp cứu do TNGT có nồng độ còn trong máu là hơn 40 trường hợp, giảm so với các năm trước đó.

Bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe một bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông

Tiến sĩ-bác sĩ Quách Văn Kiên, Khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức-trưởng kíp trực ngày mùng 5 Tết, cho biết trong những ngày Tết Quý Mão vừa qua, số bệnh nhân cấp cứu vì TNGT tại đây giảm nhiều so với cùng thời điểm Tết những năm gần đây.



"Nếu những năm trước số bệnh nhân cấp cứu do TNGT chiếm 70-80% trong tổng số ca đến cấp cứu thì nay có những ngày giảm còn khoảng 20-30%. Cùng đó, số ca TNGT có nồng độ cồn trong máu giảm mạnh. Những năm trước trên 50% số ca TNGT có nồng độ cồn trong máu, năm nay, tỉ lệ này còn từ 15-20%" - bác sĩ Kiên thông tin.

Bệnh nhân cấp cứu do TNGT giảm tại Bệnh viện Việt Đức những ngày đầu năm mới

Cũng theo bác sĩ Kiên, một điều may mắn là Tết nguyên đán năm nay là số ca chấn thương sọ não do TNGT giảm nhiều nên không xảy ra quá tải ở khu vực phòng mổ và thiếu máy thở. "Mọi năm, khi phẫu thuật bệnh nhân xong, chúng tôi phải liên hệ các bệnh viện lân cận để nhận bệnh nhân điều trị hậu phẫu nhưng năm nay hiện tại vẫn đang ổn, máy móc đầy đủ" - bác sĩ Kiên nói.

Theo Bệnh viện Việt Đức, những ngày Tết, Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức luôn duy trì kíp cấp cứu khoảng 20 bác sĩ ở các chuyên khoa: chấn thương cột sống, sọ não, tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, tim mạch... cùng khoảng 15-17 bác sĩ nội trú, học viên và hàng chục điều dưỡng túc trực sẵn sàng để tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Hàng chục y bác sĩ được huy động trực tại Khoa cấp cứu- nơi tiếp nhận bệnh nhân ban đầu

Cũng trong sáng 26-1, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do bệnh bệnh lý và do TNGT, tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhân mới nhất là nam thanh niên 23 tuổi (ở Thanh Hóa) bị chấn thương nặng vùng hàm mặt. Tai nạn xảy ra khi anh đang chạy xe thì gặp ổ gà nên phanh gấp, bị ngã vào cột mốc đường. Trước đó, nam thanh niên này có đi liên hoan và uống một chút rượu cùng bạn bè. Nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Cũng được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Việt Đức rạng sáng 26-1 là bệnh nhân nữ 56 tuổi ở Kim Sơn, Ninh Bình. Người thân bệnh nhân cho biết bà bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn tự ngã trên đường đi lễ từ Tam Điệp về Kim Sơn (Ninh Bình).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, nhiều khả năng khi ngã đập ngực xuống nền cứng. Hiện tại bệnh nhân được xác định vỡ eo động mạch chủ rất nghiêm trọng, đã được hội chẩn với bác sĩ tim mạch và sẽ được can thiệp đặt stent ngay trong ngày hôm nay.

Nhiều bệnh nhân nặng được chuyển từ tuyến dưới ngay trong đêm

Theo các bác sĩ, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Quý Mão nên lượng người di chuyển về Hà Nội để làm việc có thể sẽ tăng lên. Do đó bác sĩ khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông không uống bia rượu, đội mũ bảo hiểm đầy đủ, làm chủ tốc độ để tránh các rủi ro trên đường.



Các bác sĩ hội chẩn một ca bệnh nặng

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 242.0 bệnh nhân, tăng 35,6%; số bệnh nhân nhập viện nội trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, số ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu cũng tăng 11% với 2.482 ca.

Tính đến 7 giờ ngày mùng 4 Tết Quý Mão 2023, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có hơn 8.000 trường hợp TNGT phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến TNGT, tăng 18,5%; có 182 trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 20 ca so với cùng thời điểm Tết năm năm 2022.