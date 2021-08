Mới đây, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), đã chia sẻ câu chuyện về cặp vợ chồng lớn tuổi bị mắc Covid-19 và đều rơi vào tình trạng rất nặng.

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng của hai ông bà (cùng trên 70 tuổi, quê Hải Phòng) đều xấu đi và khi được chỉ định thở máy, bà đã nghĩ ngay tới việc nhường máy thở cho ông dù bệnh viện không thiếu.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương, chia sẻ: "Nếu thiếu máy thở tôi xin nhường máy thở cho ông ấy" - Người phụ nữ đến cuối cùng vẫn chọn cách hy sinh cho gia đình, hy sinh cho chồng, cho con cho dù.... não bà có đang thiếu oxy, dù bà có đang thở không ra hơi thì bà vẫn thều thào nói với chúng tôi vậy.

Bức thư của một cụ ông mắc Covid-19 gửi cho người vợ cũng là bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Covid-19 thường có yếu tố gia đình. Một người nhiễm là cả nhà đều có thể bị bệnh. Gia đình ông bà cũng không ngoại lệ và cùng vào viện trong bệnh cảnh rất nặng. Qua những ngày hỗ trợ hô hấp không xâm nhập, tình trạng của cả hai ông bà đều xấu đi... và bà có chỉ định cần can thiệp đặt ống thở máy. Sau khi giải thích cho bà về việc cần can thiệp để đảm bảo mức oxy cho cơ thể, bà nghĩ ngay đến việc sẽ nhường việc đó cho ông.

Chúng tôi đành phải cố giải thích cho bà rằng mỗi bệnh nhân cần một cách tiếp cận điều trị khác nhau và oxy cũng giống như việc dùng thuốc, cần đúng liều lượng, đúng thời gian, không nhiều quá mà cũng không ít quá. Trường hợp của ông cần tiếp tục theo dõi chứ không cần can thiệp ngay như bà. Có vẻ bà chưa được thuyết phục về điều đó. Chúng tôi đành chỉ cho bà nhìn về nơi góc phòng máy. "Bà yên tâm! Chúng cháu không thiếu bà ạ. Chúng cháu sẽ cứu cả hai ông bà". Thoáng chốc tôi thấy sự an tâm trên nét mặt của bà. An thần cũng có tác dụng, bà cũng đi vào giấc ngủ để mặc cho chúng tôi thể hiện khả năng của mình.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng

Vài ngày sau bệnh tình của ông trở nặng. Ông cũng cần sử dụng thuốc an thần và thở máy. Có lẽ cũng tốt hơn việc hằng ngày nhìn thấy bà mà không giúp được gì... May mắn, những ngày sau đó bệnh tình của ông lại tiến triển rất tốt. Ông được cai thở máy và rút ống nội khí quản chuyển sang chế độ thở oxy như trước. Ông như được sống lại lần nữa nhưng nhìn giường bà bên cạnh, nước mắt ông vẫn lăn dài trên má...

Hôm nay, 12-8, trời mưa khá to nhưng có lẽ là một ngày đẹp trời với cả hai ông bà khi đều được rút ống thở máy chuyển sang thở oxy thường. Bà được can thiệp sau ông nửa ngày.

Khi được hỏi ông có muốn nói gì với bà không, ông mượn chúng tôi giấy bút và ghi những dòng yêu thương nhất động viên bà. Bức thư được gửi đi từ giường bệnh đến giường bệnh tại một nơi thật đặc biệt - Khoa Cấp cứu".