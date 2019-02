Chen lấn từ 3 giờ sáng vẫn không thể tiêm vắc-xin 6 trong 1 cho con

28/02/2019 15:13

Sáng 28-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam, đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bắt đầu tổ chức tiêm dịch vụ vắc-xin 6 trong 1 (Hexaxim). Biết được thông tin, rất nhiều phụ huynh từ các địa phương đã đến đây từ lúc 3 giờ sáng để đăng ký lấy số.



Tuy nhiên, lượng vắc-xin mà CDC Quảng Nam có được lại quá ít so với nhu cầu của người dân nên cảnh hỗn loạn đã xảy ra khi các phụ huynh chen lấn để mong con mình được tiêm vắc-xin.

Rất đông người dân chen lấn mong có thể tiêm vắc-xin 6 trong 1 cho con

Một phụ huynh ở TP Tam Kỳ cho biết vì nghĩ địa điểm tiêm gần nhà nên chị đưa con đi từ lúc 6 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị thật sự choáng khi đã có gần trăm người chờ đợi từ trước. Có người nói họ đã đến chờ đợi từ lúc 3 giờ sáng. Trong số đó, có cả một số phụ huynh đến từ TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo CDC Quảng Nam cho biết đợt này Quảng Nam chỉ mua được 400 liều vắc-xin 6 trong 1. Trong khi đó, nhu cầu của người dân lại gấp đến 20 lần. Vị này cho hay tình trạng thiếu vắc-xin 6 trong 1 diễn ra ở hầu hết các địa phương. Do khan hiếm nên tại Quảng Nam chỉ có CDC Quảng Nam mới có nguồn vắc-xin này.

Phụ huynh xơ xác để con được tiêm vắc-xin 6 trong 1

Hiện tại, CDC Quảng Nam quy định 1 buổi chỉ tổ chức tiêm từ 50 - 70 liều và sẽ tổ chức tiêm liên tục trong vòng 3 ngày. Đơn vị đang cố gắng liên hệ với các công ty cung ứng để có thể tiếp tục bổ sung nguồn vắc-xin 6 trong 1 phục vụ người dân.

Cũng theo lãnh đạo CDC, hiện nay vắc-xin ComBE Five (5 trong 1) đã được cung ứng miễn phí nhưng vẫn thiếu so với nhu cầu. Trong khi đó, do e ngại nhiều rủi ro trong việc tiêm vắc-xin 5 trong 1 nên người dân tìm đến tiêm mũi dịch vụ 6 trong 1 ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng hỗn loạn như vậy.

Nhiều phụ huynh thất vọng ra về vì thiếu vắc-xin

Vị bác sĩ này khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1 cả trong chương trình tiêm chủng mở rộng lẫn dịch vụ, nếu chưa tiêm được vắc xin 6 trong 1.

Được biết, vắc-xin 6 trong 1 phối hợp để tiêm phòng các loại bệnh gồm bạch hầu, ho gà vô bào, uốn ván, viêm gan B, bại liệt bất hoại và các bệnh gây ra do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (HiB), nhất là viêm màng não mủ.

Q.Vinh