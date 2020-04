Chiều 17-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương.



Chưa cho phép tập trung đông người

Qua hơn 3 tháng chống dịch, các tổ chức, cá nhân đã hiểu hơn về dịch bệnh, về cơ chế lây nhiễm, biện pháp phòng dịch, mức độ sẵn sàng của cả hệ thống, của cộng đồng đã được nâng cao rất nhiều.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng thời gian tới cần có giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhóm ngành nghề để bảo đảm vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. "Phải tiếp tục chia nhóm đến cấp huyện, cấp xã, thậm chí cấp thôn để có thể điều hành sát sao hơn và hiệu quả hơn trong thực hiện mục tiêu kép. Vì vậy, các tỉnh phải có bộ phận cập nhật số liệu, theo dõi hằng ngày" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, vì dịch còn kéo dài nên mọi người phải xác định chung sống nhưng nhất thiết phải an toàn, không chủ quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần chuẩn bị kỹ, giải pháp rất cụ thể cho từng vùng, từng cấp học, từng loại hình trường lớp, bổ sung và thực hiện phù hợp.

Phó Thủ tướng lưu ý cần hạn chế ra ngoài, đi lại khi không thật sự cần thiết. Cần có quy định thật cụ thể khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe khách và cả taxi, xe ôm). Việc sản xuất, kinh doanh ở nhà máy, xí nghiệp lớn tới các tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gia đình, nhỏ lẻ, lao động tự do đều phải có các hướng dẫn rất cụ thể. Đặc biệt đối với các hộ kinh doanh cá thể, người hành nghề tự do cần có quy định hướng dẫn kể cả khi cầm tiền, thanh toán... như thế nào cho an toàn.

"Trước mắt, chúng ta chưa cho phép tập trung đông người. Đối với các hoạt động bắt buộc phải làm như hiếu, hỉ cần tuân thủ quy định về số người tham gia cùng các biện pháp bảo đảm an toàn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng, cống hiến, hy sinh, tương trợ lẫn nhau... đã được khơi dậy, nhân lên qua việc phòng chống dịch. Đó là hình ảnh, uy tín của hệ thống chính trị, của đất nước trong kiểm soát dịch bệnh, trong hợp tác quốc tế và đặc biệt dù còn nghèo song Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ các nước.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) - nơi có bệnh nhân 266 sinh sốngẢnh: Ngô Nhung

Không có ca bệnh mới

Bộ Y tế cho biết đến 18 giờ ngày 17-4, lần đầu tiên liên tục trong 36 giờ Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Số mắc hiện vẫn là 268 ca. Cũng trong ngày, cả nước có 21 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 74%; còn 70 bệnh nhân đang điều trị.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết TP Hà Nội và TP HCM cùng 10 tỉnh, TP nằm trong nhóm "nguy cơ cao" tiếp tục tạm hoãn tiêm chủng thường xuyên, gồm: Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh. Các tỉnh, TP "có nguy cơ" và "nguy cơ thấp" sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tiêm chủng để tránh "dịch chồng dịch".

Đưa robot vào hoạt động

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP HCM, Sở Y tế TP cho biết TP đã có 7.575 doanh nghiệp (DN) có bảng đánh giá an toàn DN, trong đó có 98,7% đánh giá rủi ro ít hay rủi ro lây nhiễm thấp. Riêng Công ty Pou Yuen có chỉ số rủi ro là 42%, TP đã hướng dẫn công ty này thực hiện tốt việc giãn cách công nhân lúc vào ca và tan ca; tuyên truyền nhắc nhở tại các chợ tự phát, chợ công nhân thực hiện giãn cách, tránh tập trung đông người.

TP sẽ tiếp tục trang bị máy đo nhiệt tự động cho các chốt kiểm soát. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của các DN. Tổ chức xét nghiệm kiểm tra sau thời gian cách ly và sau khi xuất viện. Đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, TP sẽ lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế cũng sẽ phối hợp với các đơn vị hoàn tất bộ tiêu chí an toàn để các đơn vị hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết các quận, huyện đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch bệnh. TP sẽ duy trì 62 chốt kiểm soát dịch bệnh đến ngày 22-4. Các hành vi như thông tin sai sự thật, gian lận thương mại, găm hàng, không thực hiện cách ly, không đeo khẩu trang... sẽ được xử lý nghiêm.

Tính đến ngày 17-4, TP HCM có 54 trường hợp mắc bệnh Covid-19, trong đó có 46 người khỏi bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã lấy 9.127 mẫu xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân và đều cho kết quả âm tính. Robot khử khuẩn thay thế nhân viên y tế khử trùng phòng cách ly Covid-19 chuẩn bị tiếp tục hoạt động tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Đây là công trình được Sở Y tế đặt hàng cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bệnh viện Quân dân y miền Đông TP HCM chế tạo.

Kiểm soát vận tải khách liên tỉnh theo nhóm Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn việc hoạt động trở lại của vận tải khách, áp dụng từ ngày 17 đến hết 22-4. Theo đó, các nhóm địa phương (nhóm 1: nguy cơ cao; nhóm 2: có nguy cơ; nhóm 3: có nguy cơ thấp) sẽ thực hiện theo nguyên tắc: Vận chuyển khách nội tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh, TP quyết định cụ thể bằng các phương tiện công cộng. Với đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, nhóm 1 và 2 không vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ lý do công vụ và cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, đưa đón công nhân, chuyên gia, chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Với người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác thì sở giao thông vận tải phối hợp sở y tế đề xuất và tham mưu UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương xem xét, quyết định. Nhóm 3 được vận tải khách liên tỉnh giữa các địa phương cùng nhóm với nhau. Từ ngày 23 đến 30-4, địa phương nào thay đổi nhóm thì sẽ theo hướng dẫn như trên để thực hiện. V.Duẩn