Bộ Y tế chiều 19-4 cho biết nước ta vừa phát hiện thêm 6 ca mắc Covid-19 (BN2786-2791) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Yên Bái (1), Phú Yên (1), Tây Ninh (1), TP HCM (3). Cụ thể:

- CA BỆNH 2786 (BN2786) ghi nhận tại tỉnh Yên Bái: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái ngày 18-4.

Kết quả xét nghiệm ngày 18-4, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2787 (BN2787) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 16-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 18-4 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

- CA BỆNH 2788 (BN2788) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Bình Tân, TP HCM.

Ngày 17-4, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

- CA BỆNH 2789 (BN2789) ghi nhận tại TP HCM: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ngày 1-4, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2790 (BN2790) ghi nhận tại TP HCM: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 16-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2791 (BN2791) ghi nhận tại TPHCM: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 17-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 2.791 ca trong đó 1.570 ca mắc Covid-19 là ca bệnh do lây nhiễm trong nước. Hiện số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.150.

Số ca bệnh điều trị khỏi là 2.475. Số ca tử vong là 35.



Hàng nghìn liều vắc-xin được phân bổ cho các bệnh viện

Ngày 19-4, Bộ Y tế có quyết định về việc phân bổ, sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo đó, Bộ Y tế cấp cho Bệnh viện Bạch Mai 1.500 liều; Bệnh viện Nhi Trung ương 800 liều; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 500 liều; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 300 liều; Bệnh viện C Đà Nẵng 300 liều; Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) 1.500 liều; Trường Đại học Y Hà Nội 800 liều; Trường Đại học Y tế công cộng 300 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương 350 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 150 liều; Viện Pasteur RTP HCM 400 liều; Viện Pasteur Nha Trang 170 liều; Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế 50 liều và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội được cấp 12.880 liều. Việc triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên các đơn vị thực hiện theo đúng đối tượng ưu tiên theo quy định.



Theo Bộ Y tế, các viện, bệnh viện, trường đại học y đủ điều kiện tiêm chủng sẽ nhận vắc-xin từ dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) để tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình. Sở Y tế Hà Nội phối hợp với dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp nhận số vắc-xin được phân bố để tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty của nhà nước, tổ chức liên hợp quốc tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 1-4, Bộ Y tế đã tiếp nhận 811.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca phòng do chương trình Covax Facility hỗ trợ. Ngày 7-4, Bộ Y tế có quyết định phân bổ vắc-xin đợt 2 cho các địa phương. Ngày 16-4, Bộ Y tế cũng cấp bổ sung 10.650 liều cho 5 địa phương gồm An Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An.