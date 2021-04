Hơn 55.000 người đã tiêm vắc-xin Covid-19 an toàn



Chiều 8-4, Bộ Y tế cho biết sau 1 tháng triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tất cả các trường hợp tiêm vắc xin AstraZeneca đều an toàn do Việt Nam áp dụng quy trình tiêm chủng an toàn. Hiện Việt Nam đã tiêm vắc-xin Covid-19 cho hơn 55.000 người. Trong quá trình triển khai tiêm vắc-xin Covid-19, hệ thống giám sát tiêm chủng đã ghi nhận khoảng 33% các trường hợp phản ứng nhẹ thông thường như đau, đỏ tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn; các dấu hiệu này tự khỏi trong 1-2 ngày sau tiêm và người được tiêm cũng không phải điều trị.

Ngoài ra, hệ thống giám sát cũng ghi nhận có khoảng 1‰ (một phần ngàn) trường hợp có phản ứng quá mẫn sau tiêm, được xử trí đúng theo quy định, sức khỏe của những người này đều đã ổn định, trở lại đi làm sau 1-2 ngày theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.