Chiều 9-9, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương cho biết vừa giúp sản phụ Nhan T.Th (35 tuổi) vượt qua cơn nguy kịch sau nhiều ngày thở máy xâm lấn và được truyền tới 20 lít máu.

Trước đó, chị Th. được chuyển đến từ Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng sốc mất máu, rối loạn đông máu do băng huyết sau sanh song thai bằng Forcep, tiền sản giật nặng, hội chứng HELLP (gây thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ở thai phụ), kèm với viêm phổi nặng do SARS-CoV-2.

Chị Th đang tiếp tục được theo dõi tại khoa sản, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.



Chị Th đã dần khỏe lại, được chuyển xuống khoa Sản để tiếp tục theo dõi

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thiên Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương, thai phụ, sản phụ dễ diễn tiến nặng khi mắc Covid-19. Có nhiều ca suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy liệu pháp, phải thở máy; có những ca phải mổ sanh ngay tại khoa vì quá nặng, không thể chuyển đi. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều người hồi phục rất ngoạn mục sau ca sinh.



Cách đây vài ngày, một sản phụ khác tên Nguyễn T.T.Th (33 tuổi) cũng đã hồi phục sau 10 ngày thở máy xâm lấn. Chị Th. mang thai 30 tuần, viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch. Các trường hợp thai phụ mắc Covid-19 nặng thường cần chấm dứt sớm thai kỳ, vừa để cứu cháu bé, vừa để "nhẹ" cho cơ thể mẹ và giúp người mẹ thêm cơ hội hồi phục. Rất may mắn, con gái chị dù sinh non vẫn ra đời bình an, cân nặng 1,5 kg.

Nụ cười của sản phụ Nguyễn T.T.Th sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của ca bệnh

Một ca sinh ngoạn mục khác là bé trai 1,3 kg, sinh ngày 31-7, dù non tháng (29 tháng) vẫn chào đời khỏe mạnh nhờ sự phối hợp của khoa sản, khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa nhi do đội hỗ trợ từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.

Bé trai cất tiếng khóc chào đời sau sự phối hợp của 3 chuyên khoa

Trước đó ít ngày, một cặp song sinh khác gồm 2 bé trai cân nặng 2,2 kg và 1,9 kg cũng ra đời khỏe mạnh sau khi các bác sĩ cố gắng "dưỡng" cho thai đủ 37 tuần dù người mẹ mắc Covid-19 và thiếu máu ở mức độ trung bình, phải truyền máu liên tục trong 2 tuần điều trị.

Cặp song sinh ra đời khỏe mạnh sau nỗ lực của cả người mẹ lẫn các nhân viên y tế

Hình ảnh người mẹ trẻ và người nhà vui vẻ chào bác sĩ khi ra về được một nữ bác sĩ bệnh viện gửi cho Báo Người Lao Động vào "ngày đặc biệt" đó

Em bé đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương

Sau hơn 3 tháng chuyển đổi công năng, Khoa Sản Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương đã đỡ sanh và mổ lấy thai thành công cho gần 30 sản phụ, trong đó nhiều người phải thở HFNC (oxy dòng cao) thở máy xâm lấn... Em bé đầu tiên chào đời ở đây là vào ngày 25-6, con của sản phụ V.T.Ng, cũng là một thai kỳ nguy cơ do sản phụ có vết mổ cũ và bị đái tháo đường thai kỳ.