Sáng 24-2, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tin Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 Tr.H.X.N. (SN 2002; ngụ xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị tử vong vào sáng 21-2. Động thái này nhằm cung cấp thông tin rõ hơn về nguyên nhân cái chết của nữ sinh này sau khi dư luận có những suy diễn không chính xác về sự việc này.

Ông Nguyễn Hoài An phân tích nguyên nhân nữ sinh N. tử vong

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm phân lập virus đối với bệnh nhân này do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện âm tính với Covid-19 và các loại virus khác. Trước đó, vào ngày 22-2, xét nghiệm do Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cũng cho kết quả tương tự. Hai mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm được lấy từ vũng mũi, họng của bệnh nhân sau khi tử vong vài giờ đồng hồ, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.



Ông Hoàng Văn Đức nói về trường hợp nữ sinh N. bị tử vong

Theo ông Đức, bệnh nhân N. tử vong vào sáng 21-2 trong phòng ngủ tại nhà riêng. Vào đêm 20-2, bệnh nhân có ăn 2 cây xúc xích trước khi đi ngủ. Về yếu tố dịch tễ, trong vòng 14 ngày trước khi chết, N. sinh hoạt tại nhà, chỉ một lần cùng nhóm bạn lên TP Huế chơi. Gia đình, hàng xóm bệnh nhân không có người đi từ vùng dịch hay tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về.

Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y Thừa Thiên – Huế, cho biết khi bệnh nhân bị tử vong, theo yêu cầu của Công an huyện Phú Lộc, ông đã trực tiếp đến khám nghiệm tử thi.

Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y Thừa Thiên - Huế khẳng định nguyên nhân N. tử vong

Ông An nói rằng, N. khởi đầu bị sốt, nhức đầu và có nôn. Bệnh nhân được một phó Trạm Y tế xã Vinh Hiền tiêm 2 lần kháng sinh. Vì vậy, người nhà nghĩ đến việc bệnh nhân chết vì tai biến do điều trị chứ không phải do dịch bệnh nên đã báo công an.

"Khám nghiệm tử thi chúng tôi nhận thấy thi thể bệnh nhân co quắp, giữ cứng mạch não. Bệnh nhân nôn liên tục nhưng gia đình không đưa đến cơ sở điều trị dẫn đến mất não và mất cả dịch. Vì vậy, chúng tôi kết luận bệnh nhân này bị tử vong do viêm não, màng não chứ không phải do Covid-19. Hiện Công an huyện Phú Lộc đang thụ lý vụ việc để đưa ra kết luận cái chết của bệnh nhân này"– ông An nói thêm.