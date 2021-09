Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, chia sẻ thông tin trên tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 27-9.

Về công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi liên quan tiêm chủng vắc-xin Covid-19, thuốc kháng virus Molnipiravir (trong gói thuốc C được Sở Y tế phát cho bệnh nhân điều trị Covid-19) được rao bán trên thị trường "chợ đen" thời gian qua, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, Công an TP HCM đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, đặc biệt đối tượng lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi cung cấp, phân phối, tiêm vắc-xin; buôn bán vật tư y tế thiết bị phòng chống dịch trái phép; sản xuất hàng giả.

Công an TP đã khởi tố 2 đối tượng gồm T.M.T (cán bộ phụ trách kinh tế UBND phường 2, quận 6) và L.T.K.D (ngụ quận 4) về tội lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Riêng đối tượng D. có hành hành vi móc nối với N.T.T (cán bộ phụ trách điểm tiêm chủng tại phường 10, quận 11) đưa 21 trường hợp không thuộc diện vào danh sách tiêm, thu lợi bất chính số tiền 51,8 triệu đồng.

Công an TP cũng khởi tố bị can đối với N.M.P (thường trú TP Thủ Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cung cấp giấy đi đường, tiêm ngừa vắc-xin, thuốc kháng virus để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Công an TP đã và đang xử lý 2 vụ việc bán thuốc điều trị Covid-19 trái phép, trong đó khởi tố vụ án với 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid -19 như Terpincodein, Diantagic, Neo-Cordion…; đang điều tra 1 vụ việc liên quan hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế quận Bình Tân và Tân Phú cùng các đối tượng liên quan.