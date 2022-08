Theo báo cáo dịch tễ mà Báo Người Lao Động nhận được từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rạng sáng 4-8, trong tuần lễ thống kê vừa qua (tính từ ngày 25 đến 31-7), toàn cầu có 6,565 triệu ca Covid-19 mới, giảm 9% so với tuần lễ trước đó. Số ca tử vong là 14.179, giảm 3%.

Đã có sự biến động lớn về "điểm nóng" của dịch bệnh. Sau nhiều tuần lễ đứng vị trí "đầu bảng" trong 6 khu vực của WHO về số ca, khu vực châu Âu tuần qua đã tụt xuống vị trí thứ 2 với 1,9 triệu ca mới, giảm 35% so với tuần trước đó.

Các nhà lãnh đạo WHO trong một cuộc họp báo về Covid-19 - Ảnh: WHO

Ngược lại, khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO (Việt Nam được xếp vào khu vực này) có số ca tăng thêm tới 20% so với 1 tuần trước đó: hơn 2,6 triệu ca, chiếm tới 40% số ca toàn cầu. Tỉ lệ tử vong ở khu vực này cũng tăng 44% so với tuần qua với 2.342 người.

Trong đó, Nhật Bản chiếm tới hơn 1/2 số ca Covid-19 mới ở Tây Thái Bình Dương, với 1,379 triệu ca. Đây cũng là quốc gia có số tử vong nhiều nhất khu vực (655 ca), tuy nhiên vẫn là tỉ lệ thấp (dưới 1 ca trên 100.000 ca mắc). Đứng thứ nhì về số ca mắc là Hàn Quốc với hơn 564.000 ca.

Bản đồ tỉ lệ ca mắc Covid-19 trên dân số toàn cầu, trong đó màu vàng nhạt là tỉ lệ tử vong thấp nhất, sắc độ càng chuyển dần sang đỏ và càng đậm là tỉ lệ cao dần - Ảnh: WHO

Cũng trong khu vực, tình hình ở Úc có xu hướng căng thẳng với số ca xếp thứ 3 Tây Thái Bình Dương (hơn 306.000 ca) nhưng số ca tử vong gần bằng Nhật Bản (637 ca), tỉ lệ là 2,5 ca tử vong trên 100.000 ca mắc). Úc là quốc gia đang phải trải qua mùa đông và sự tấn công đồng thời của dịch cúm.

Úc, Nhật Bản, New Zeland, Hàn Quốc, New Caledonia là 4 quốc gia Tây Thái Bình Dương được WHO đánh dấu màu đỏ sậm nhất trên bản đồ dịch tễ vì có tỉ lệ mắc lớn hơn 300 ca/100.000 dân.

Trong khi đó Việt Nam và các quốc gia khác trên bán đảo Đông Dương vẫn được tô màu vàng nhạt nhất (số ca mắc dưới 10 ca/100.000 dân). Trên bản đồ tỉ lệ tử vong, Việt Nam cũng thuộc nhóm được tô màu xanh lá cây nhạt (tỉ lệ tử vong thấp, dưới 0,5 ca/100.000 dân).

Bản đồ tỉ lệ tử vong toàn cầu, trong đó màu xanh lá cây nhạt là tỉ lệ tử vong thấp nhất, sắc độ càng chuyển dần sang xanh và càng đậm là tỉ lệ tử vong cao dần - Ảnh: WHO

Tại 4 khu vực khác của WHO, số ca Covid-19 mới hầu hết có xu hướng giảm như khu vực hcaau Mỹ (giảm 2%), Đông Nam Á (giảm 2%), Đông Địa Trung Hải (giảm 12%). Châu Phi tăng 5% nhưng số ca vẫn rất thấp sau nhiều tuần giảm mạnh liên tiếp, chỉ có 17.253 ca và cũng là khu vực có số ca mới lẫn số ca tử vong thấp nhất.

Tuy số ca cả khu vực châu Mỹ giảm nhưng nước Mỹ vẫn bị WHO "gọi tên" với số ca chiếm thứ 2 thế giới là 923.366 ca và tiếp tục là quốc gia có số ca tử vong lớn nhất (2.626 ca).