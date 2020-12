Chiều 28-12, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, cho biết lực lượng chức năng đang truy vết một trường hợp đi cùng xe với bệnh nhân 1440 mắc Covid-19. Khi đến khu vực cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), người này xuống xe và di chuyển về hướng quận Ô Môn (TP Cần Thơ).



Cần Thơ đang truy vết một người đi chung chuyến xe với bệnh nhân 1440 và xuống ở khu vực cầu Hưng Lợi

Cùng ngày, trả lời báo chí, đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết liên quan đến bệnh nhân 1440 tên L.T.T (32 tuổi; ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít), hiện cơ quan công an đang làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong chiều 28-12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú (An Giang) có báo cáo liên quan đến bệnh nhân 1440. Theo đó, khoảng 1 giờ 24-12, bệnh nhân này qua sông Bình Vi bằng xuồng, sau đó lên xe 7 chỗ đậu sẵn trên bờ do tài xế M.V.T (SN 1990; ngụ huyện An Phú) đưa 6 người hướng về Tân Hưng (Long An). Tại đây, có 2 người xuống xe (1 nam, 1 nữ), những người còn lại tiếp tục về TP HCM.

Khi xe này quay về đến Trung tâm Y tế huyện An Phú thì T. rước 5 người rồi chạy thẳng đến huyện Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) ngủ qua đêm. Hôm sau, tài xế T. về đến thị trấn An Phú (huyện An Phú) và để xe nhà một cán bộ xã Vĩnh Lộc tên L. Đến 4 giờ 30 phút ngày 26-12, T. tiếp tục rước một số giáo viên và một cán bộ tuyên giáo xã đi huyện Thoại Sơn (An Giang), đến 21 giờ cùng ngày thì quay về.

Ngày 27-12, T. tiếp tục rước 4 người đi đám tang tại Sóc Trăng. Hiện, Công an tỉnh Sóc Trăng đang giữ và cách ly tài xế T. và 4 người này.

Sáng 28-12, ông L. có tham gia cuộc họp Đảng ủy xã và học nghị quyết nên chiều cùng ngày, UBND huyện An Phú quyết định cách ly tại nhà tất cả những người tham gia học nghị quyết và họp Ban Chấp hành Đảng ủy xã.