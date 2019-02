Cụ ông đột quỵ não được cứu sống kịp thời, yên tâm về quê ăn Tết

04/02/2019 18:49

Chiều 4-2, BS.CKII Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn kiêm người phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết khoa cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Phan Văn T. (SN 1948; ngụ xã Đông Thạnh, Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trong tình trạng lơ mơ, không nói được, liệt ½ người phải, HA 120/70 mmHg.

Vị trí tắt mạch máu não

Các bác sĩ nhanh chóng khám, chụp CT Scan não, chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não giờ thứ 2,5. Cả ê-kíp can thiệp đột quỵ được khởi động, bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết (Alteplase), sau đó được chụp CT SCan mạch máu não cho thấy tắc động mạch não giữa, nên các bác sỹ đã quyết định sử dụng kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối nội mạch để điều trị cho bệnh nhân.

Vị trí mạch máu não được tái thông. Ảnh do bệnh viện cung cấp

BS.CKII Ông Văn Mỹ, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Phó Trưởng Phân khoa Can thiệp mạch não, cho biết bệnh nhân đột quỵ não do tắc động mạch não giữa không điều trị kịp thời có tỉ lệ tử vong 90%, còn sống để lại di chứng nặng nề là tàn phế. "Đối với bệnh nhân T., đưa đến bệnh viện được ê-kíp can thiệp kịp thời nên sau 6 giờ bệnh nhân tỉnh táo, hỏi trả lời đúng, phục hồi vận động và uống nước được. Bệnh nhân sẽ được xuất viện sớm về ăn Tết cùng gia đình. Ngày tết là ngày đoàn viên sum họp bên gia đình nên lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư...can thiệp và điều trị sớm để bệnh nhân mau chóng bình phục về với gia đình trong những ngày xuân", bác sĩ Mỹ thông tin.

Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ Mỹ, người dân khi có triệu chứng đột quỵ nói khó, yếu hoặc liệt tay chân hãy đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời.

CÔNG TUẤN