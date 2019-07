Ngày 31-7, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết bác sĩ đã phẫu thuật, cắt bỏ đai ốc bằng kim loại cứu "của quý" của bé trai 11 tuổi ở Sóc Trăng.

Trước đó, vào sáng 28-7, gia đình đưa bé trai N.T.L. (11 tuổi, ngụ Sóc Trăng) nhập viện, do phù nề dương vật. Bác sĩ khai thác bệnh sử, bé đã tự đeo con đai ốc bằng kim loại vào dương vật gần một tuần và đau nhiều trong 2 ngày trước khi nhập viện. Bác sĩ khám lâm sàng, dương vật bé bị phù nề rất to, vùng sát dương vật bị loét do thắt ngẹt nhiều ngày.

Ốc kim loại sau khi được cưa ra khỏi dương vật bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ tìm mọi cách để bẩy dị vật khỏi vòng thắt nhưng không thành công do vòng thắt quá chặt. Sau đó, bác sĩ sử dụng dụng cụ cưa ốc kim loại, cứu "của quý" cho bệnh nhi.

Sau ba ngày phẫu thuật, da dương vật máu lưu thông tốt hơn và có dấu hiệu phục hồi. Theo bệnh viện, thắt nghẹt dương vật do nhiều nguyên nhân. Đây là trường hợp hiếm do bé còn nhỏ và mặc cảm nên giấu bệnh dẫn đến tình trạng muộn. Bé trai được phẫu thuật kịp thời nên dương vật có khả năng phục hồi. Một số trường hợp nếu dương vật hoại tử buộc phải cắt bỏ.