12/10/2018 07:47

Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa cứu sản phụ ngưng tim, ngưng thở trong lúc các bác sĩ mổ bắt con. Thai phụ H.T.T.D (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) nhập viện theo dõi chỉ định mổ sinh ngày 9-10 vì con so, thai 37 tuần, song thai (đầu-mông), thụ tinh ống nghiệm, 2 nhau, 2 ối, đái tháo đường.



Cứu sản phụ ngưng tim, ngưng thở vì thuyên tắc ối

8 giờ 45 phút ngày 9-10, sản phụ được mổ sanh, sau khi mổ ngang đoạn dưới tử cung bắt bé gái nặng 2800 gram (8 giờ 50 phút) và bé trai 2700 gram (8 giờ 51 phút), đang sổ nhau thì mẹ co giật, tím tái, khó thở, ngưng tim. Báo động đỏ toàn viện và liên viện.

BS Nguyễn Đăng Quang, Trưởng khoa Cấp cứu, trưởng kíp trực đã cùng tất cả các khoa Gây mê hồi sức đã lập tức có mặt tại phòng mổ để cứu bệnh nhân.

"Trước tình huống tối khẩn, chúng tôi tích cực hồi sức tim phổi, đồng thời gọi điện khởi động hệ thống báo động đỏ liên viện với BV Chợ Rẫy. Tình hình càng khó khăn hơn khi bệnh nhân có biểu hiện rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Phải gần 1 tiếng kiểm tra cầm máu, chúng tôi mới giúp người bệnh qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được thắt động mạch tử cung may mũi B-Lynch cải tiến, đặt ống dẫn lưu và đóng bụng trước khi được chuyển sang BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị", BS Quang nói.

Tại BV Chợ Rẫy, sản phụ xuất hiện tình trạng chảy máu màu nâu sậm qua ống dẫn lưu khoảng 1 lít sau mổ lần đầu 3 giờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân vẫn còn bị rối loạn đông máu và suy đa cơ quan do thuyên tắc ối. Sau hội chẩn, nghi chẩn đoán chảy máu do rối loạn đông máu không liên quan chảy máu do phẫu thuật, nên quyết định theo dõi tiếp, không phẫu thuật lại. Đến 20 giờ cùng ngày, ống dẫn lưu vẫn ra 500 ml máu nâu sậm, tuy nhiên tình trạng rối loạn đông máu bắt đầu ổn.

Chiều 11-10, tức sau 2 ngày được các bác sĩ BV Hùng Vương, Chợ Rẫy phối hợp điều trị, mạch và huyết áp của sản phụ đã ổn định. Riêng sức khỏe của 2 bé hoàn toàn bình thường và đang được chăm sóc tại BV Hùng Vương.

Nhận định về ca bệnh, BS.CK2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc BV Hùng Vương, đại diện lãnh đạo BV chỉ đạo điều trị cho biết, đây là trường hợp thuyên tắc ối được cứu sống cả mẹ lẫn con nhờ sự khẩn trương của hệ thống báo động đỏ nội viện và ngoại viện. Thuyên tắc ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Với bệnh này, bệnh nhân sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu. Tỉ lệ tử vong của thuyên tắc phối là rất cao. Riêng đối với trường hợp trên, khả năng gặp nguy hiểm còn cao hơn khi sản phụ mắc đái tháo đường.

Trịnh Thiệp