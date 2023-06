Ngày 19-6, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Khoa Sản - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cứu 2 mẹ con chị N.N.T (38 tuổi, ngụ TP HCM) bị nhau cài răng lược thể nặng.



Chị N. nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo khi thai ở tuần 32,5. Tại bệnh viện, qua thăm khám và kiểm tra, bác sĩ ghi nhận chị bị nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược thể Percreta – thể nặng nhất. Bánh nhau xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào lớp thanh mạc tử cung.

Ca phẫu thuật thành công khi đã cứu được thai nhi và bảo tồn tử cung cho thai phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

"Đây là thể ít phổ biến nhất nhưng nghiêm trọng nhất, gây mất máu nặng, nguy hiểm tính mạng người mẹ và sinh non hoặc chấm dứt thai kỳ đối với thai nhi. Trong trường hợp của sản phụ này, bánh nhau xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào lớp thanh mạc tử cung, rất có thể gây băng huyết nặng, nguy cơ suy đa tạng, nguy hiểm tính mạng và đa số trường hợp phải cắt tử cung" – bác sĩ Huyền phân tích.

Chị N. được tiêm thuốc hỗ trợ phổi nhằm dự phòng tình trạng suy hô hấp của thai nhi khi có nguy cơ sinh non. Các bác sĩ sản khoa đã hội chẩn liên chuyên khoa, lên kế hoạch can thiệp nội mạch trong lúc mổ lấy thai nhằm hạn chế mất máu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào tuần thứ 33,5 của thai kỳ. Bác sĩ đã mổ lấy bé trai nặng 2.400 gr kết hợp đặt bóng chèn động mạch chậu trong lúc mổ. Do đó, lượng máu mất chỉ bằng một nửa so với các ca mổ nhau cài răng lược nặng trước đây, quan trọng nhất là bảo tồn được tử cung cho thai phụ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe chị N. hồi phục tốt. Riêng bé trai do sinh non tháng, suy hô hấp, nhiễm trùng, vàng da, ống động mạch có đường kính ống to ảnh hưởng tới tuần hoàn máu, thông liên nhĩ nên các bác sĩ tiến hành đóng thành công ống động mạch bằng thuốc. Sau 20 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé cải thiện và được xuất viện về nhà cùng mẹ.