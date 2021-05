Sáng 12-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay, 660 người được lấy mẫu tại KCN An Đồn và khu vực xung quanh phía ngoài đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, 171/171 mẫu xét nghiệm Covid-19 của người dân đường Nguyễn Khắc Cần (nơi cư trú của nữ nhân viên trực tổng đài làm việc tại KCN An Đồn) cũng có kết quả âm tính.



Trong sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong KCN này. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng điều xe chuyên dụng đến phun khử khuẩn toàn bộ KCN cùng các khu vực lân cận.



Lấy mẫu xét nghiệm người dân sống cạnh KCN An Đồn vào đêm 11-5

Trước đó, trong đêm 11-5 và rạng sáng ngày 12-5, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã khẩn cấp phong tỏa KCN An Đồn và tổ chức truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm hàng trăm công nhân, nhân viên, người lao động cùng các hộ dân liên quan đến ca mắc Covid-19 thứ 2 trong KCN An Đồn. Đó là bệnh nhân N.T.N (SN 1996, ở trọ tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà - là nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ đường số 2, KCN An Đồn)

Sau khi có kết quả xét nghiệm của nữ nhân viên này, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã truy vết được 96 F1 và 97 F2. Kết quả xét nghiệm của các F1 liên quan đến nữ nhân viên này có đến hơn 30 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 19 ca cư trú tại quận Sơn Trà, số còn lại ở các quận huyện khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Quân đội khử khuẩn toàn bộ KCN An Đồn nơi có hơn 30 ca nghi nhiễm COVID-19

Sáng cùng ngày, lực lượng hóa học Quân khu 5 cùng Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ KCN An Đồn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sau khi phát hiện hơn 30 ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến một nữ nhân viên tổng đài làm việc tại đây.



Xe chuyên dụng thuộc Lực lượng hóa học Quân khu V khử khuẩn toàn bộ KCN An Đồn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

KCN An Đồn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được phong tỏa ngay từ khuya 11-5 để phục vụ việc lấy mẫu, xét nghiệm nhóm người xung quanh khu công nghiệp

Đến sáng 12-5, Lực lượng hóa học Quân khu V phối hợp cùng Sở Y tế TP Đà Nẵng đã phun khử khuẩn toàn bộ diện tích ở KCN An Đồn

Việc khử khuẩn với mục đích triệt tiêu mầm bệnh trong khu vực, được tiến hành song song với việc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khoảng 8.000 người làm việc tại KCN An Đồn

Công tác khử khuẩn được thực hiện khẩn trương, bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng 12-5

Trong buổi sáng, tất cả công nhân làm việc tại KCN An Đồn đều được công ty gọi về để lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ công nhân viên của các bệnh viện về đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm

Toàn bộ công nhân được lấy mẫu trong KCN An Đồn sẽ phải ở lại bên trong cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Dự kiến ngành y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục xét nghiệm cho khoảng 8.000 công nhân làm việc tại đây