Ngày 17-11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 37 ca Covid-19. Trong đó có 5 ca đã cách ly tập trung, 9 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời tại nhà, 15 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm soát dịch và 7 ca cộng đồng.

Cụ thể, 7 ca cộng đồng gồm: 1 ca ở 62 Đặng Như Mai, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, có triệu chứng đến Phòng khám Hòa Khánh test nhanh dương tính; 1 ca ở 41 Liêm Lạc 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, làm việc tại Công ty Châu Thạnh; 1 ca ở Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đến phòng khám Y Đức lấy mẫu xét nghiệm; 1 ca ở 50/3 Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, là nhân viên quán Dope Beer; 1 ca là nhân viên Công ty Hữu Nghị, được lấy mẫu tại công ty do có F0; 1 ca ở số 9 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà có triệu chứng đến bệnh viện xét nghiệm; 1 ca ở 80/2 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đến Bệnh viện Gia đình xét nghiệm.

Xét nghiệm Covid-19 cho đại diện hộ gia đình tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

5 ca cách ly tập trung có 1 ca thuộc chuỗi 31 Nại Nghĩa 7; 2 ca thuộc chuỗi K18/4 Nguyễn Văn Thoại; 1 ca thuộc chuỗi Bàu Mạc 5; 1 ca là nhân viên Căng tin Bệnh viện Phổi.

9 ca bệnh cách ly tại nhà gồm: 3 ca là F1 thuộc chuỗi 103 Nguyễn Trung Trực; 1 ca thuộc chuỗi 91 Nại Thịnh 2; 1 ca là nhân viên nhà hàng Lê Gia 2; 2 ca thuộc chuỗi chung cư A6, phường Nại Hiên Đông; 1 ca chuỗi 31 Nại Nghĩa 7; 1 ca thuộc chuỗi công ty TLT, số 1 Yết Kiêu.

15 ca trong khu phong tỏa gồm: 1 ca chuỗi 91 Nại Thịnh 2; 4 ca chuỗi 31 Nại Nghĩa 7; 1 ca chuỗi Bàu Mạc 5; 9 ca thuộc chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân ở thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu. Ca bệnh còn lại phát hiện tại chốt kiểm soát dịch là tài xế tuyến TP HCM - Hà Nội.

Ngành y tế nhận định, số ca mắc mới trên liên quan 13 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 8 chuỗi nguy cơ cao. Hiện toàn TP Đà Nẵng có 74 điểm phong tỏa cứng, 19 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly 1.132 người. Từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 370 ca mắc Covid-19.