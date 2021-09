Nhiều chợ truyền thống mở lại, hàng hóa dồi dào

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày 3-9, nguồn hàng hóa rau, củ quả, trái cây tươi, thịt cá, đồ khô… về nhiều, hàng hóa phong phú, giá cả bình ổn. Các điểm bán tại các quận, huyện diễn ra bình thường; sức mua ổn định; công tác phòng chống dịch tại các chợ, điểm bán hàng được bảo đảm, kiểm soát chặt người đi mua hàng đại diện của các tổ điều hành.

Toàn TP Đà Nẵng hiện có nhiều chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại. Cụ thể, tại quận Hải Châu mở cửa chợ Hàn và chợ Cồn, tổ chức bán hàng lưu động tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 điểm bán hàng tại chợ tạm Bắc Mỹ An, chợ tạm Khuê Mỹ, UBND phường Hòa Hải và Trường Phạm Hồng Thái - Hòa Quý.

Quận Thanh Khê mở cửa chợ Phú Lộc, chợ siêu thị Nguyễn Kim và chợ Tân An. Quận Sơn Trà mở cửa chợ An Hải Bắc cùng 17 điểm bán hàng, 7 xe lưu động. Quận Liên Chiểu mở 4 chợ gồm Hòa Khánh, chợ vật tư, chợ Hòa Mỹ và chợ Nam Ô. Quận Cẩm Lệ có chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa An và chợ Hòa Thọ Tây. Huyện Hòa Vang mở cửa chợ Túy Loan.