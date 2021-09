Thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia cập nhật đến chiều 2-9 cho biết đến nay, cả nước có gần 20,6 triệu liều vắc-xin Covid-19 được tiêm chủng trong tổng số gần 30 triệu liều vắc-xin được tiếp nhận.

Hiện 10 địa phương có tốc độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cao nhất (tính theo số vắc-xin phân bổ) là: Bắc Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Cà Mau, Vĩnh Long, Yên Bái, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Điện Biên, Lâm Đồng.

Cùng đó, 10 địa phương có tỉ lệ tiêm thấp nhất là: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thanh Hoá, Đà Nẵng, TP HCM, Thái Bình, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc. Theo Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, tỉ lệ tiêm tại một số tỉnh có thể thấp do chưa nhận đủ vắc-xin theo quyết định phân bổ.

Tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người dân - Ảnh: Bộ Y tế

Hiện TP HCM đã được phân bổ hơn 9 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó hơn 6 triệu liều vắc-xin đã tiêm; tiếp đến là TP Hà Nội đã nhận hơn 4,3 triệu liều; Bình Dương gần 2,4 triệu liều; Đồng Nai gần 1,8 triệu liều; Long An hơn 1,65 triệu liều. TP HCM đã có hơn 86% người trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, tỉ lệ này ở Hà Nội là gần 52%, Bình Dương là gần 48%...

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tổ chức tiêm tại nhiều cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Theo đó, khẩn trương rà soát các đối tượng đã tiêm mũi 1 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian tại đơn vị mình để chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vắc-xin.