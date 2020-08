Ngô Thái Nguyên (SN 1988; quê quán ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), có hộ khẩu đăng ký thường trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế (Thừa Thiên – Huế), là đối tượng tiếp xúc gần với Bệnh nhân 791 nhiễm Covid – 19 đã được phát hiện ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.



Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chiều 12-8 xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp CDC Hà Nội để truy vết nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Người được cho là Ngô Thái Nguyên

Đến nay, CDC Thừa Thiên – Huế đã xác định có ít nhất 4 người ở địa phương này tiếp xúc với Nguyên nên được yêu cầu cách ly theo quy định.

Ngay sau khi có thông tin cho rằng Nguyên đến tỉnh Thừa Thiên - Huế lan truyền trên mạng xã hội và công văn yêu cầu hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo Công an TP Huế phối hợp với các lực lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ.

Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định địa chỉ thường trú của Nguyên ở phường Thuận Hòa. Thông tin cho biết, ngày 5-8, Nguyên đi xe khách từ Hà Nội về Quảng Bình và trên chuyến xe này có bệnh nhân 791.

Khi đến Lệ Thủy, Nguyên xuống xe và ngày 6-8 bắt xe từ Lệ Thủy vào TP Huế để gặp vợ ở nhà trọ khu vực phường Thủy Xuân, TP Huế. Sau đó thì Nguyên rời Huế để ra Quảng Bình.

Theo cơ quan công an, Ngô Thái Nguyên là đối tượng liên quan đến ma túy, đã từng chấp hành án phạt tù. Nguyên thường ở với cha nhưng do mâu thuẫn nên hơn 1 tháng nay bỏ đi lang thang. Vì lý do trên mà Nguyên lo sợ, tìm cách lẩn trốn, không chịu hợp tác với cơ quan chức năng trong vấn đề khai báo, cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid– 19.