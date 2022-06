Ủy ban khẩn cấp về Quy định Y tế Quốc tế (IHR) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập ngày 23-6 có nhấn mạnh tới nguy cơ đậu mùa khỉ lây ngược từ người trở lại động vật và việc virus đột biến sẽ là 2 trong số các vấn đề trọng tâm mà họ sẽ điều tra thêm - Ảnh: WHO