Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 27-9 đến 16 giờ ngày 28-9, cả nước ghi nhận 18 ca mắc, tương đương số ca mắc ngày trước đó.

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.667 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.783 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày có thêm 6ệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân năng đang thở ôxy là 3 ca, giảm 2 ca trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021 (khoảng 144.000 ca/tháng) và giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng). Tỉ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023 (tính đến hết tháng 8-2023), tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam.

Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới.