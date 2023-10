Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 29-10 đến 16 giờ ngày 30-10, cả nước ghi nhận 5 ca mắc, tăng so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng.

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.624.105 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca được điều trị khỏi 10.640.971 ca.

Bộ Y tế cho biết dịch COVID-19 hiện nay đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc; số ca mắc, tử vong giảm sâu; số ca mắc trung bình tháng giảm 14 lần so với năm 2021 và giảm 82 lần so với năm 2022. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,11% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023.



Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19 và là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới.

Ngày 20-10 vừa qua, COVID-19 đã được Bộ Y tế được xếp vào bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B cùng với bệnh cúm, sởi, sốt xuất huyết, lao phổi...