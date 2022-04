Sáng 16-4, TP HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong 15 ngày, đối tượng tiêm đầu tiên là tất cả học sinh khối lớp 6.



An toàn, đúng quy định

Trong ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng Covid-19 cho trẻ nhóm tuổi này, TP HCM dự kiến tiêm cho khoảng 30.000 trẻ với hơn 100 điểm tiêm tại các trường học và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các điểm tiêm, các đơn vị đều tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định một chiều của ngành y tế. Khu vực ngồi chờ để điểm danh, khai báo thông tin, ký phiếu đồng thuận, khám sàng lọc trước tiêm, bàn tiêm và theo dõi sau tiêm được các trường bố trí rộng rãi; mọi công tác được vận hành trơn tru, suôn sẻ.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TP HCM) để bảo đảm tiêm đúng khung giờ theo quy định. Thầy Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, cho biết có khoảng 93% phụ huynh đồng thuận tiêm cho trẻ tại trường. Số còn lại đa phần đang là F0 hoặc đã khỏi bệnh nhưng chưa đủ thời gian 3 tháng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. "Trong sáng 16-4, trường tiêm cho khoảng 200 học sinh với 3 bàn tiêm, 2 bàn sàng lọc, 2 bàn theo dõi sau tiêm ở khu vực riêng biệt, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh vừa tiêm vừa phòng chống dịch Covid-19" - thầy Luyện thông tin.

Anh T.M.Đ (ngụ quận 5, TP HCM) bày tỏ an tâm vì con được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 kịp thời, bảo đảm an toàn khi trở lại trường học trực tiếp. "Thời gian qua, tôi nhận thấy hiệu quả của vắc-xin trong phòng chống Covid-19 nên càng vững tâm. Gia đình cũng đã trấn an để bé không lo sợ khi tiêm" - anh Đ. nói.

Tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM), bác sĩ Thị Hồng Tươi, Trung tâm Y tế quận 1, cho biết dự kiến ngày 16-4, khoảng 100 trẻ của Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1, TP HCM) được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Riêng buổi sáng có 43 học sinh lớp 6 được tiêm và hoãn tiêm đối với 9 em vì đang điều trị bệnh viêm họng và chưa đủ 3 tháng kể từ khi khỏi bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết qua kiểm tra, các trường bảo đảm tổ chức tiêm cho trẻ an toàn, đúng quy định. "Chủ trương của các sở, ngành là tiêm số lượng không nhiều; chủ yếu vận hành quy trình tổ chức để rút kinh nghiệm, bảo đảm công tác tiêm tốt hơn. Theo ghi nhận, các công đoạn đều được vận hành trơn tru" - ông Nguyễn Hữu Hưng nói và thông tin ngày 18-4, TP HCM sẽ tiêm đại trà cho trẻ theo lứa tuổi từ cao tới thấp.

Có mặt tại điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng (quận 5), ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố rất quan tâm đến công tác tiêm chủng, đặc biệt tiêm cho lứa tuổi dưới 12. "TP HCM đã tiêm hàng chục triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 nhưng đây là lần đầu tiên tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, có thể gọi là ngày thí điểm. Trước đó, các bác sĩ đã được tập huấn kỹ lưỡng, bảo đảm đội tiêm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm" - Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nói.

TP HCM khởi động chiến dịch tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn, suôn sẻ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức có mặt tại điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng (quận 5)Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hà Nội: Tiêm gần 1.000 trẻ đầu tiên

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết gần 1.000 học sinh đầu tiên ở 3 quận, huyện của thành phố đã được tiêm vắc-xin Covid-19, gồm Hà Đông, Phú Xuyên, Sóc Sơn. Tại các điểm tiêm này, nhà trường bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu. Trong quá trình tiêm, cán bộ y tế tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh về loại vắc-xin, liều lượng, cách theo dõi sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Đặc biệt, nếu có phản ứng bất thường về sức khỏe, gia đình cần liên hệ với cán bộ y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được xử trí kịp thời.

Nhằm giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra tại một số điểm tiêm. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sáng nay, 17-4, việc tiêm chủng sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn thành phố.

Theo rà soát, TP Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng, trong đó hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo, 743.200 trẻ thuộc khối tiểu học và hơn 102.100 trẻ thuộc khối THCS (năm học 2021-2022). Ngoài ra, có hơn 6.600 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố. TP Hà Nội phấn đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19.