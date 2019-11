Chia sẻ bên lề hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 3 về phòng chống tai nạn thương tích sáng 12-11, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ tử vong do đuối nước. Như vậy, trung bình mỗi ngày có gần 5,5 trẻ bị đuối nước tử vong. "So với năm 2010, con số này đã giảm hơn 1.300 trường hợp nhưng đến nay đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em do tai nạn thương tích trên toàn quốc"- bà Hoa nói.



Dạy trẻ biết bơi là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết theo thống kê của Bộ Y tế, ước tính mỗi ngày Việt Nam có tới 3.600 trường hợp gặp tai nạn thương tích, 90 người tử vong. Trong đó, tai nạn giao thông và đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.



Theo một thống kê của Bộ LĐ-TB-XH chỉ khoảng 30% học sinh tiểu học và THCS ở Việt Nam biết bơi. Trong khi đó, tỉ lệ đuối nước chiếm 50% các vụ tai nạn tử vong, thương tích ở trẻ em. Các chuyên gia cho rằng dạy bơi, học bơi là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là môi trường sống của trẻ Việt Nam lại có nhiều ao hồ, mương, kênh, rạch, sông, suối… tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước.

Tập huấn về kỹ năng sơ cứu đuối nước tại các địa phương - Ảnh: Chương trình phòng chống đuối nước

Tháng 6-2018, Bộ LĐ-TB-XH, Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) đã triển khai các chương trình can thiệp về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam tại 8 tỉnh của Việt Nam gồm: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Trong đó, dự án chú trọng hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ em an toàn, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi tại gia đình, cộng đồng và dạy bơi cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Đến thời điểm này, khoảng 100.000 trẻ đã được học bơi an toàn và kỹ năng trong môi trường nước.

Bà Anuradha Khanal, đại diện Tổ chức GHAI, cho biết tới đây dự án sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ nhiều tỉnh thành trong việc phòng chống đuối nước trẻ em với mục tiêu giảm 20% tỉ lệ tử vong do đuối nước ở Việt Nam. Trẻ em từ 6-15 tuổi sẽ được tham gia học bơi 15 buổi với thời gian từ 60- 90 phút. Sau khoá học, trẻ sẽ được kiểm tra và trẻ học bơi cần phải bơi được 25 m và nổi trong 90 giây.