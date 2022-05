Thông tin trên vừa được BS CK2 Lý Thái Lộc, Trưởng Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) chia sẻ sau quá trình tìm con cho 2 người đàn ông bằng quy trình ROSI (Round Spermatid Injection) tức tiêm tinh trùng non vào bào tương trứng.



Bệnh viện Hùng Vương đã cử các chuyên viên phôi học sang Nhật Bản để học kỹ thuật này.

Theo bác sĩ Lộc, việc "đi tìm con cho người bệnh" được bắt đầu bằng công đoạn tìm tinh trùng non. Quá trình này được Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương phối hợp với Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân thực hiện.

Trường hợp thứ nhất là vợ chồng chị T.T.T.L (31 tuổi) và anh L.Q.M (35 tuổi). Anh M. được xác định mắc hội chứng Klinefelter - một hội chứng bất thường nhiễm sắc thể khiến anh không thể có tinh trùng.

Phôi được tạo thành từ tinh trùng non và trứng trưởng thành

Thạc sĩ, bác sĩ, Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết để bắt đầu quá trình "tìm con cho người bệnh", ông đã tiến hành vi phẫu tích để tìm tinh trùng. Tỷ lệ tìm thấy tinh trùng bằng kỹ thuật micro TESE đạt trên 63%. Kỹ thuật này không chỉ đòi hỏi nhân lực chuyên môn mà còn đòi hỏi về trang thiết bị như kính hiển vi với độ phóng đại 18-25 lần, dụng cụ vi phẫu, lab hỗ trợ sinh sản), nhân sự có chuyên môn cao cũng như quy trình phù hợp. Từ tháng 5-2020, êkip của Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Hùng Vương chính thức thực hiện ca phẫu thuật micro TESE đầu tiên.

Anh M. đã được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân điều trị nội khoa giúp đưa các chỉ số nội tiết về gần trị số bình thường để tìm tinh trùng. May mắn, các bác sĩ đã tìm thấy phôi hoàn toàn bình thường bởi trước đó cũng có trường hợp tương tự không tìm thấy phôi.

Bác sĩ Lộc cho biết sau khi tiếp nhận ống tinh từ Bệnh viện Bình Dân, ekip đã tiến hành quá trình ROSI, bắt đầu bằng việc tìm tinh trùng non từ trong các ống tinh. Dưới kính hiển vi có độ phóng siêu lớn, ekip đã tìm thấy những tinh trùng non còn sống tốt, sau đó tiêm vào bào tương trứng của người mẹ vừa được lấy trước đó.

Bằng nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật hiện đại và sự tận tâm các bác sĩ đã giúp 2 người đàn ông vỡ òa hạnh phúc khi được làm bố

Tuy nhiên khó khăn ở chỗ phải làm thế nào để tinh trùng non (tức tinh trùng chưa đủ tuổi) có thể "hoà hợp" được với trứng đã trưởng thành. Các bác sĩ đã phải tính toán và thực hiện các thủ thuật để chúng có có thể chấp nhận nhau và phát triển thành phôi. Ở trường hợp anh M, do bệnh nhân mắc hội chứng Klinefilter, tức bất thường nhiễm sắc thể nên sau khi đậu phôi, việc chọn các phôi không bị bất thường nhiễm sắc thể cũng là thách thức. May mắn bệnh nhân đã được tìm thấy những phôi bình thường để tiến hành đưa vào cơ thể người mẹ. Kết quả chị L. – vợ anh, đã mang thai hoàn toàn khoẻ mạnh và đang được theo dõi như những thai phụ bình thường khác.

Các bác sĩ đã tiến hành vi phẫu tích để tìm tinh trùng

Trường hợp thứ hai là vợ chồng chị V.T.T.M và anh N.H.P. Anh P không mắc hội chứng bất thường nhiễm sắc thể nhưng cũng không có tinh trùng do bệnh lý khác. Việc điều trị diễn ra tương tự. Đến nay chị M đã mang thai.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ đây là hai trường hợp vô sinh điều trị thành công đầu tiên tại bệnh viện nhờ kỹ thuật ROSI và cũng là hai trường hợp đầu tiên tại Việt Nam.

"Đây không chỉ là thành quả nhiều năm xây dựng và phát triển của Khoa Hiếm muộn tại bệnh viện mà còn mở ra niềm hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam, đặc biệt đối với các trường hợp vô tinh không do bế tắc- một trong những nguyên nhân khó khăn nhất trong điều trị hiếm muộn, mà trước đây chỉ có thể thực hiện bằng biện pháp xin tinh trùng, hệ quả là con sinh ra không mang gen của người cha" - bác sĩ Tuyết nói.

Trước đây, người bố bị vô tinh chỉ có thể thực hiện bằng biện pháp xin tinh trùng, hệ quả là con sinh ra không mang gen của người cha.