Biên bản ghi nhớ Hợp tác chiến lược lâu dài giữa VNVC và Tập đoàn Dược phẩm GSK được ký kết hướng đến cam kết vì một cộng đồng người dân Việt Nam khỏe mạnh, an toàn. Sự hợp tác bền chặt này khẳng định mạnh mẽ chiến lược của 2 bên với mục tiêu cam kết cung ứng vắc-xin với số lượng lớn cho Việt Nam và tạo điều kiện đưa về Việt Nam thêm nhiều vắc-xin mới, vắc-xin quan trọng; đồng thời là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo ổn định nguồn vắc-xin cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam.



Đây là lần thứ hai VNVC và GSK ký kết hợp tác chiến lược toàn diện sau lần thứ nhất vào năm 2019. Trước đó, VNVC cũng đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện và lâu dài với Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) và là đối tác quan trọng của nhiều hãng dược phẩm, vắc-xin thế giới như AstraZeneca, Pfizer, MSD…

Với sự hợp tác chiến lược lâu dài giữa GSK và VNVC, người dân Việt Nam có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các vắc-xin mới, vắc xin quan trọng - Ảnh: Hằng Trần

Thành công liên tiếp đạt được những hợp đồng hợp tác cùng các hãng dược phẩm, vắc-xin thế giới đã khẳng định năng lực toàn diện và vượt trội của VNVC không chỉ trong hoạt động tiêm chủng vắc-xin phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt, mà còn là năng lực nhập khẩu vắc-xin, truyền thông cộng đồng… từ đó mang về cho Việt Nam nhiều loại vắc-xin quan trọng với số lượng lớn, kịp thời phòng ngừa nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam, khẳng định: "Trong thời gian tới, GSK sẽ nỗ lực đưa về Việt Nam những loại vắc-xin mới. Đặc biệt là vắc-xin có thành phần thủy đậu, vắc-xin viêm gan A, viêm màng não tuýp B, não mô cầu ACYW, vắc xin phòng virus Zona, cúm, virus hợp bào hô hấp RSV; mở rộng đối tượng tiếp cận đến người lớn và phụ nữ mang thai. Chúng tôi rất mong muốn bảo vệ người Việt Nam trong tất cả giai đoạn cuộc đời từ sơ sinh, bà mẹ đến thanh thiếu niên và người lớn".

GSK cũng cam kết cùng VNVC thực hiện nhiều hoạt động quan trọng như thiết lập chuỗi cung ứng vắc xin bền vững, mở rộng độ bao phủ vắc xin đến mọi đối tượng đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình…

Theo Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC, dịch bệnh kéo dài trong hơn 2 năm qua đã gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Mặc dù vậy, Tập đoàn GSK vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc-xin cho VNVC kịp thời giúp hàng triệu trẻ em và người lớn được phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tránh nguy cơ dịch chồng dịch, đây là điều rất có ý nghĩa cho cộng đồng.

"Sự kiện hợp tác lần này giữa VNVC và GSK sẽ tiếp tục mang lại cơ hội cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn ở Việt Nam có thêm cơ hội sử dụng nhiều loại vắc-xin mới, vắc-xin chất lượng tốt với giá bình ổn", bà Hà cho biết thêm.

Trẻ em được tiêm chủng vắc-xin tại Hệ thống tiêm chủng VNVC để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - Ảnh: Phúc Trần

VNVC là Hệ thống trung tâm tiêm chủng an toàn, chất lượng tại Việt Nam, hiện có 66 trung tâm trên toàn quốc. Với danh mục vắc-xin đầy đủ cho trẻ em và người lớn, đội ngũ hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn tiêm chủng và các kỹ năng để mang lại dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn cho người dân. Đặc biệt, VNVC còn là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất trên cả nước có hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) chuyên dụng cho bảo quản vắc-xin đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống kho lạnh tổng và kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả trung tâm tiêm chủng.

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ ký kết, đoàn lãnh đạo cấp cao của GSK đã đến thăm và có buổi làm việc tại VNVC Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM). Tại đây, đoàn được tham quan quy trình tiêm chủng khép kín một chiều, hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain), hệ thống kho lạnh tổng và kho lạnh đạt chuẩn GSP, giới thiệu đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật… chứng minh các điều kiện lý tưởng để VNVC tiến đến nhập khẩu, bảo quản, cung ứng và triển khai tiêm chủng nhiều loại vắc-xin mới với số lượng lớn cho người dân.