Theo đó, bệnh nhân nam tên P.H.H.D (23 tuổi; ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng bị tai nạn giao thông, đau và chảy máu rất nhiều dưới chân. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán gãy xương cẳng chân, sau đó bệnh nhân đột ngột có triệu chứng sốt cao 380C và suy hô hấp rất nặng kèm theo ho ra máu, tiên lượng rất nặng nên được chuyển đến các khoa chuyên sâu để điều trị.

X Quang tổn thương thâm nhiễm 2 bên phổi khi bệnh nhân mới vào bệnh viện

Kết quả chụp X quang và làm các xét nghiệm chuyên môn, cho thấy phổi thâm nhiễm 2 bên. Chụp cắt lớp vi tính ngực loại trừ thuyên tắc phổi ghi nhận viêm phổi mô kẻ diễn tiến nhanh, do tình trạng suy hô hấp diễn tiến rất nhanh nên bệnh nhân được xét nghiệm Covid 19, kết quả âm tính. Bệnh nhân được can thiệp đặt nội khí quản và thở máy với chiến lược huy động phế nang và bảo vệ phổi, kết hợp điều trị kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm, cân bằng nước điện giải kiềm toan, an thần, giãn cơ, dinh dưỡng….

X quang tim phổi thẳng, hết thâm nhiễm sau điều trị ổn định

Trong suốt 10 ngày tiếp theo được điều trị tích cực, nhưng tình trạng bệnh nhân không mấy cải thiện, vẫn còn sốt cao, gia đình quyết định xin ngừng điều trị, đưa bệnh nhân về. Tuy nhiên, các bác sĩ đã động viên gia đình tiếp tục điều trị tới cùng với tinh thần "còn nước còn tát".

Bệnh nhân D. đang được các bác sĩ chăm sóc sau thời gian điều trị thành công

Sau 2 tuần tiếp tục được điều trị, các bác sĩ cùng gia đình đã vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi kết quả bất ngờ vì phổi bắt đầu bớt thâm nhiễm, sốt bắt đầu giảm nhiều và nhận thấy sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, thở đều không khí phòng, hết sốt và chờ ngày xuất viện.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, cho biết với sự năng động, nhiệt huyết và hết lòng vì người bệnh, những bác sĩ và điều dưỡng của các chuyên khoa của bệnh viện âm thầm làm việc và đã cống hiến từng ngày, từng giờ. Cho thấy tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ quyết tâm cứu sống bệnh nhân nặng, nguy kịch đã làm cho việc điều trị của bác sĩ hiệu quả hơn.