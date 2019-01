Kết luận “có hậu” vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật bắt con

08/01/2019 12:34





Liên quan đến vụ một sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hậu Giang, trưa 8-1, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thông tin đây là sự cố y khoa và ê-kíp trực hôm đó đã cố gắng hết sức, không tắc trách.

Gia đình sản phụ M. đã hài lòng với kết luận của cơ quan chức năng và được hỗ trợ một số chi phí mai táng sản phụ này

Ông Tùng cũng cho hay, theo kết luận của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong là do choáng mất máu không hồi phục/rối loạn đông máu/cắt tử cung do đờ tử cung sau phẫu thuật lấy thai/con so/thai to/thừa cân. Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho sản phụ, ê-kíp không có sự tắc trách về chuyên môn, tuy nhiên có một số giới hạn nhất định về trình độ chuyên môn kỹ thuật cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trong diễn biến khác liên quan, ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc BVĐK tỉnh Hậu Giang, cho biết phía bệnh viện đã đến viếng, thăm hỏi, an ủi người nhà của sản phụ, bên cạnh đó cũng có hỗ trợ gia đình một số tiền mai táng và một số chi phí khác.

Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện và gia đình cũng đã làm việc, thông báo với thân nhân của sản phụ có sự chứng kiến của địa phương. "Tại buổi gặp, đại diện bệnh viện đã giải thích cặn kẽ về nguyên nhân chết của sản phụ M. Phía gia đình cũng đã đồng ý và không thắc mắc gì thêm, đồng thời cũng hài lòng với cách cư xử của bệnh viện. Bên cạnh đó, gia đình cũng đã có cam kết sẽ không có khiếu kiện về sau", ông Phúc thông tin thêm.

Như đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 3-12-2018, sản phụ Danh Thị Thúy M. (36 tuổi; ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) nhập viện tại Khoa Sản của BVĐK tỉnh Hậu Giang để sinh con. Tuy nhiên, do thai nhi lớn nên cần được phẫu thuật để bắt con. Đến 10 giờ 25 phút ngày 4-12-2018, sản phụ M. được đưa đến Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật bắt con. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của em bé bình thường, riêng sản phụ M. được giữ lại Khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe sản phụ M. có chuyển biến xấu khi huyết áp tăng, ra máu nhiều nên cần được phẫu thuật lần 2 để xử lý. Sau khi được gia đình sản phụ M. đồng ý, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì sản phụ này tử vong.

