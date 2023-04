50% ca vô sinh có tuổi dưới 30

Tổ chức Y tế thế giới cho biết ở thế kỷ XXI, vô sinh - hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba - đứng sau ung thư, bệnh tim mạch. Thống kê cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh ở độ tuổi dưới 30.

Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%. Đặc biệt, tỉ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) tăng đến 15% - 20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh. Tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.