Một số bệnh lý thường gặp về đường tiết niệu khiến nhiều quý cô, quý ông rơi vào tình huống "dở khóc dở cười", ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc...



Cứ 30 phút là mắc tiểu

Ca mới nhất là một phụ nữ mới 30 tuổi, quê miền Trung, được Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tiếp nhận chữa trị. Suốt 2 tháng qua, chị N.T.K bị chứng buồn tiểu liên tục, cứ khoảng 30 phút là muốn đi 1 lần. Ban đêm chị cũng thường mất ngủ vì phải thức dậy đi tiểu, trung bình 2-3 lần/đêm, điều trị tại địa phương nhưng không hiệu quả.

Tại Khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ (BS) đã điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, kết hợp điều trị bằng thuốc. Sau một thời gian, chứng tiểu nhiều của chị K. giảm đến 70%.

Một trường hợp khác là bà H.T.L (55 tuổi, ngụ TP HCM) tiểu trung bình hơn 10 lần/ngày trong nhiều năm qua, thi thoảng còn bị tiểu không kiểm soát nên cuộc sống bà gặp nhiều bất tiện, mặc cảm. Được điều trị điều chỉnh thói quen sinh hoạt, sử dụng thuốc kháng muscarinic nhiều tháng, bệnh vẫn không thuyên giảm. Các BS thay đổi phương án là tiêm Botox vào bàng quang, sau 4 tháng các triệu chứng mới cải thiện.

Phẫu thuật đặt mảnh ghép cho phụ nữ mắc bệnh sa sàn chậu tại Bệnh viện Bình Dân TP HCM

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Văn Ân, Trưởng Khoa Niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược, các bệnh nhân mắc chứng bàng quang tăng hoạt với biểu hiện tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, tiểu đêm. Thống kê cho thấy trên thế giới có khoảng 16%-17% dân số mắc bệnh. Tại Việt Nam, tỉ lệ này chiếm khoảng 11% dân số (hơn 10 triệu người).

Riêng tại các phòng khám tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược thời gian gần đây có nhiều người tìm đến với nhiều triệu chứng như tiểu gấp (đột nhiên có cảm giác rất muốn đi tiểu khó mà nhịn được), tiểu nhiều lần vào lúc thức (trên 8 lần/ngày), tiểu đêm làm mất giấc ngủ (trên 1 lần/đêm), són tiểu gấp. Bệnh gặp ở mọi độ tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam và đến nay y học vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

Theo giới chuyên môn, bệnh són tiểu khó chịu có 2 loại thường gặp: Một là tiểu không kiểm soát được do gắng sức, thường xảy ra ở phụ nữ do suy yếu của các cơ vùng tầng sinh môn và co thắt kiểm soát sự đi tiểu. Dưới ảnh hưởng gia tăng áp lực ổ bụng, nước tiểu sẽ tự động thoát ra ngoài.

Hai là tiểu không kiểm soát do bàng quang hoạt động không ổn định hoặc hoạt động quá mức. Người bệnh tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng, mặc cảm, tự ti trong sinh hoạt, công việc.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Thái Hà, Bệnh viện Quốc tế City, bệnh thường gặp ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên do vùng tầng sinh môn phụ nữ ở lứa tuổi trên dễ bị ảnh hưởng trong quá trình mang thai hoặc chịu ảnh hưởng về nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh. Tình trạng này khiến mô tế bào vùng cơ quan niệu - sinh dục bị mềm hoặc nhão gây nên chứng són tiểu. Những phụ nữ trẻ làm việc căng thẳng, thường xuyên chơi thể thao hoặc nghỉ ngơi quá ít sau kỳ thai sản cũng dễ mắc bệnh lý này.

Ngoài ra, một "bệnh khó nói" mà nhiều phụ nữ mắc bệnh cảm thấy mặc cảm, tự ti, chịu đựng là bệnh sa sinh dục, sa sàng chậu. Theo thống kê của Hội Sàn chậu TP HCM, bệnh lý ảnh hưởng đến 40% phụ nữ ở độ tuổi từ trên 40.

Đáng lo ngại là trong số này, cứ 5 người thì có 1 người bị sa từ 2 cơ quan trở lên. Bệnh này gây các rối loạn tiểu, rối loạn tiêu hóa, các rối loạn tình dục, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của phụ nữ. Bệnh thường xuất hiện ở phụ nữ sau mãn kinh, mang thai và sinh con nhiều lần. Chị em có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc vì một điều tế nhị nhưng nhiều người lại cắn răng không dám nói với ai.

Trước đây, phương án can thiệp được thực hiện là cắt tử cung. Tuy nhiên, theo TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, hiện nay một bước tiến mới trong điều trị bệnh này là phẫu thuật đặt mảnh ghép giúp phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống đáng kể.

Với đàn ông, bệnh rối loạn cương là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tại Bệnh viện Bình Dân, mỗi năm có khoảng 9.000 lượt nam giới đến thăm khám về bệnh này.

ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, cho biết rối loạn cương không phải là một triệu chứng mà là một bệnh lý mà nam giới phải mất nhiều thời gian để phát hiện vì mặc cảm tự ti, xấu hổ. Nam giới rất ngại chia sẻ nỗi niềm của mình với bất cứ ai, điều này làm tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn. Chỉ khi nào vấn đề sức khỏe trở nên quá trầm trọng, họ mới quyết định tìm đến BS.

BS Dũng cũng chia sẻ ngoài các liệu pháp điều trị, đặc biệt là điều trị về mặt tâm lý, hiện nay có kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo cũng là một trong những giải pháp giúp cho đàn ông cải thiện năng lực tình dục nếu chẳng may rơi vào bi kịch này.