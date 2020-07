Ngày 13-7, Sở Y tế TP HCM đã báo cáo vụ việc Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử lý tình huống khẩn cấp sự cố gây rối xảy ra tại bệnh viện này.

2 bệnh nhân vào trước Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Sở Y tế TP HCM ghi nhận triển khai quy trình phản ứng nhanh "Code grey" tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sở sẽ nhân rộng "Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự bằng Code Grey" cho các bệnh viện trên địa bàn TP để nâng cao công tác quản trị bệnh viện, góp phần làm tăng sự hài lòng của người bệnh.



Nhân viên Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt quy trình phản ứng nhanh

Trước đó, trong đêm 12-7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt quy trình phản ứng nhanh "Code grey" để xử lý hiệu quả một vụ gây rối trong bệnh viện.

Cụ thể, khuya cùng ngày, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân đa chấn thương do ẩu đả. Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân thì đột ngột có 2 nhóm khoảng 20 người (một số kẻ xăm trổ) liên quan với 2 bệnh nhân này hung hăng ập vào khoa cấp cứu, xô ngã bàn ghế, dụng cụ làm việc của khoa, sử dụng ghế và các cây treo dịch truyền làm hung khí, tiếp tục la hét và ẩu đả với nhau.

Lực lượng an ninh tức tốc vào bệnh viện

Ngay lập tức, nhân viên Khoa Cấp cứu báo cáo khẩn đến lãnh đạo trực bệnh viện và hệ thống "Code Grey" được kích hoạt. Nhân viên bảo vệ phụ trách các khu vực của bệnh viện đã tập trung về Khoa Cấp cứu để ngăn chặn.

Chỉ sau 5 phút, Công an phường 7, Công an phường 19 của quận Bình Thạnh cùng Công an quận Phú Nhuận và lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường, phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện thực hiện trấn áp. Vụ gây rối kịp thời được ngăn chặn, trật tự được lập lại, các y - bác sĩ Khoa Cấp cứu tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Những kẻ gây rối được khống chế để các y - bác sĩ tiếp tục công việc

Qua sự cố gây rối an ninh này, TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tự tin khẳng định chính nhờ đợt diễn tập phối hợp với Sở Y tế TP HCM tổ chức lần trước (cuối năm 2019) nên ê-kíp trực của bệnh viện xử lý tình huống rất tốt, đúng theo quy trình mà bệnh viện đã rút kinh nghiệm và ban hành.