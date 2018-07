Kinh hoàng làm đẹp bằng filler

22/07/2018 06:38

Tự hại mình



Tại TP HCM, nạn nhân mới nhất là chị N.T.C.D (30 tuổi, ngụ quận 2). Trước đó, chị D. đến một cơ sở làm đẹp ở quận 4 để nâng mũi và được cơ sở này bơm chất làm đầy filler (loại hyaluronic acid) vào vùng mũi. Ít phút sau, mặt chị bắt đầu sưng to, mi mắt sụp xuống, da vùng mũi và trán có vết bầm lan rộng.



Một nạn nhân môi sưng vều sau khi tiêm filler làm đẹp

Chị D. được chuyển đến Bệnh viện (BV) Trưng Vương (TP HCM) trong tình trạng mặt sưng to, hoại tử tắc mạch mắt trái do chất làm đầy gây ra. Theo bác sĩ (BS) CKII Lê Hồng Hà, Khoa Mắt BV Trưng Vương, kết quả kiểm tra cho thấy vùng da mi, mắt, mũi của chị D. có dấu hiệu hoại tử; thị lực mắt trái lờ mờ không rõ chi tiết. Ngoài ra, vận động nhãn cầu bị hạn chế, xuất huyết kết mạc, phù giác mạc… Tiên lượng khả năng hồi phục với mắt của chị D. là rất khó; nếu không đáp ứng với điều trị, mắt trái sẽ hoại tử, mù lòa, buộc phải múc bỏ nhãn cầu...

Tiêm filler đang là trào lưu của phụ nữ cả nước. Với lời quảng cáo không cần phẫu thuật, tuyệt đối an toàn và được nhiều người lựa chọn do đẹp tự nhiên, không chảy máu, không đau đớn, không biến chứng... đã khiến thị trường làm đẹp bằng những mũi tiêm chất làm đầy filler trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, chất làm đầy filler chỉ thường được dùng cho nâng mũi thì hiện nay, nó được vận dụng để làm đầy các rãnh nếp nhăn trên mặt, làm đầy cằm, tạo cằm V-line, nâng mũi cao, tạo dáng mũi S-line, L-line, tạo môi trái tim, miệng có khóe cười...

Chớ dại tự tiêm!

Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, tương tự việc tái tạo, can thiệp làm đẹp ở ngực, để thực hiện một ca thẩm mỹ tiêm filler không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Đặc biệt, cần phải được thực hiện trong môi trường BV, phòng mổ để phòng trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Quá trình tiêm đòi hỏi nhiều kỹ thuật của các BS chuyên khoa dựa trên đặc điểm sinh lý của cơ thể người được thẩm mỹ.

Tuy nhiên, do dễ sử dụng, ít tốn thời gian và tiền như đi BV thẩm mỹ, làm đẹp bằng filler được quảng bá trên mạng xã hội. Số người tự thẩm mỹ bằng filler tại nhà còn nhanh chóng chia sẻ tràn lan trên mạng, thành trào lưu mà ít ai biết rằng tiêm filler rất nguy hiểm. Làm đẹp bằng tiêm filler được các BS đánh giá là phương pháp thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều hiểm họa như biến dạng khuôn mặt, tắc động mạch não, mù lòa..., thậm chí tử vong. Nguyên nhân chính là do sử dụng filler quá liều, tiêm nhầm mạch máu, sử dụng filler kém chất lượng, nhiễm trùng do quá trình tiêm không bảo đảm vệ sinh...





Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh