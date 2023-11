Khoảng 2% dân số mắc bệnh

Động kinh là một nhóm bệnh phức tạp do nhiều nguyên nhân gây nên như: bẩm sinh, sang chấn sản khoa, sốt cao co giật, nhiễm trùng thần kinh (viêm não - màng não), u não, chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật não... Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỉ lệ người mắc bệnh động kinh trên thế giới khoảng 0,5%-0,7% dân số. Số người bệnh mới mắc trung bình hằng năm là 20 - 70 người trong 100.000 dân. Ở Pháp và Mỹ là khoảng 0,85%, Canada là 0,6%. Tại Việt Nam, khoảng 2% dân số bị bệnh động kinh, trong đó gần 60% số bệnh nhân là trẻ em. Chi phí cho một ca phẫu thuật này cũng không hề rẻ nên cần có những chính sách trong tương lai để giúp người bệnh không may mắn.